டெல்லி உள்பட பல உயர்நீதிமன்றங்களுக்கு நீதிபதிகளை உச்சநீதிமன்ற கொலீஜியம் பரிந்துரை

இந்திய தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த் தலைமையிலான உச்ச நீதிமன்ற கொலீஜியம், டெல்லி, கர்நாடகா, ஜம்மு காஷ்மீர், லடாக் மற்றும் ஜார்க்கண்ட் உயர் நீதிமன்றங்களுக்கு புதிய நியமனங்களை பரிந்துரைத்தது.
நீதித்துறை அதிகாரிகளான உஷாராணி, கே.எஸ். பரத் குமார் மற்றும் நேரேல வீரபத்ரையா பவானி ஆகியோரை கர்நாடக உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமிப்பதற்கான முன்மொழிவுக்கு உச்ச நீதிமன்ற கொலீஜியம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற தனது கூட்டத்தில், உச்ச நீதிமன்ற கொலீஜியம், டெல்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமனம் செய்வதற்காக எட்டு நீதித்துறை அதிகாரிகளின் பெயர்களையும் பரிந்துரைத்தது. பரிந்துரைக்கப்பட்ட நீதித்துறை அதிகாரிகள் குர்விந்தர் பால் சிங், நிவேதிதா அனில் சர்மா, நிஷா சஹாய் சக்சேனா, சஞ்சய் சர்மா, பரத் பராஷர், டாக்டர் (திருமதி) அதிதி சௌத்ரி, தினேஷ் பட் மற்றும் அருண் பரத்வாஜ் ஆவர்.
"2026 செப்டம்பர் 10-ஆம் தேதியன்று நடைபெற்ற உச்ச நீதிமன்ற கொலீஜியத்தின் கூட்டத்தில், பின்வரும் நீதித்துறை அதிகாரிகளை டெல்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமிப்பதற்கான முன்மொழிவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது," என்று உச்ச நீதிமன்றத்தின் இணையதளத்தில் பதிவேற்றப்பட்ட ஒரு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக நீதித்துறை அதிகாரி யஷ் பால் போர்னியை நியமிப்பதற்கான முன்மொழிவுக்கு உச்ச நீதிமன்ற கொலீஜியம் ஒப்புதல் அளித்தது.
நீதித்துறை அதிகாரிகளான மனோஜ் பிரசாத், அகில் குமார் மற்றும் ராம் சர்மா ஆகியோரை ஜார்க்கண்ட் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமிக்கவும் அது பரிந்துரைத்தது.
உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நியமனத்தை நிர்வகிக்கும் நடைமுறை விதிகளின்படி, சம்பந்தப்பட்ட உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி, அந்த உயர் நீதிமன்றத்தின் இரண்டு மூத்த நீதிபதிகளுடன் கலந்தாலோசித்து நியமனத்திற்கான பரிந்துரையை தொடங்குகிறார். அந்தப் பரிந்துரையை தலைமை நீதிபதி, முதலமைச்சருக்கு அனுப்புகிறார், அவர் அதை ஆளுநருக்கு அனுப்புகிறார். ஆளுநர், அந்தப் பரிந்துரையை, தொடர்புடைய உள்ளீடுகள் மற்றும் ஆவணங்களுடன் மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சருக்கு அனுப்புகிறார்.
பின்னர் அந்த முன்மொழிவு மத்திய அரசால் பரிசீலிக்கப்பட்டு, இந்திய தலைமை நீதிபதியிடம் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. அவர், பரிந்துரையை இறுதி செய்வதற்காக உச்ச நீதிமன்றத்தின் மூத்த நீதிபதிகளுடன் கலந்தாலோசிப்பார்.
கொலீஜியத்தின் ஒப்புதலை தொடர்ந்து, அந்த பரிந்துரை மத்திய அரசுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. குடியரசு தலைவர் நியமன ஆணைகளில் கையொப்பமிட்டு, நீதித்துறை இந்திய அரசிதழில் அறிவிக்கையை வெளியிட்ட பின்னரே இந்த நியமனங்கள் நடைமுறைக்கு வருகின்றன.