பஞ்சாபில் வைக்கோல் எரிப்பு வழக்குகள் 5,517 ஆக உயர்வு- இதுவரை 1,259 எப்ஐஆர் பதிவு

பஞ்சாப் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (PPCB) சமீபத்திய தரவுகளின்படி, அம்மாநிலத்தில் வைக்கோல் எரிப்புச் சம்பவங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 5,517 ஆக உயர்ந்துள்ளது. அரசின் அறிவுறுத்தல்களையும் மீறி விவசாயிகள் பயிர் கழிவுகளை எரிப்பதால், இதுவரை 1,259 முதல் தகவல் அறிக்கைகள் (FIR) பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதில், ஃபெரோஸ்பூர், தர்ன் தாரன் மற்றும் சங்ரூர் மாவட்டங்களில் அதிகபட்ச சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன. பயிர்க் கழிவுகளை எரிப்பதை நிறுத்துமாறு அரசாங்கம் வழங்கும் அறிவுரைகளை பல விவசாயிகள் தொடர்ந்து புறக்கணித்து வருகின்றனர்.
பஞ்சாபில் 345 புதிய விவசாய நிலத் தீ விபத்துகள் பதிவாகியுள்ளன. இதன் மூலம் மொத்த எண்ணிக்கை 5,002 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
பின்வரும் மாவட்டங்கள் அதிக அளவில் வைக்கோல்கள் எரிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி பெரோஸ்பூர் மாநிலத்திலேயே அதிகபட்சமாக 728 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.தர்ன்தரன்687 சம்பவங்களுடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.சங்ரூர்வில் 628 வைக்கோல் எரிப்புச் சம்பவங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. பதிண்டாவில் 499 வழக்குகளும், பாட்டியாலாவில் 374 வழக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன.
செப்டம்பர் 15 முதல் நவம்பர் 9 வரை பஞ்சாபில் மொத்தம் 4,657 பயிர்க்கழிவு எரிப்புச் சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன.
இதுவரை 1,695 வழக்குகளில் சுற்றுச்சூழல் இழப்பீடாக ரூ.85 லட்சத்திற்கும் அதிகமான அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை, மொத்த அபராதத் தொகையில் ரூ.37 லட்சத்திற்கும் மேல் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பாரதிய நியாய சம்ஹிதாவின் (பிஎன்எஸ்) பிரிவு 223-இன் (அரசு ஊழியரால் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை மீறுதல்) கீழ், இந்தக் காலகட்டத்தில் பண்ணைத் தீ விபத்துகள் தொடர்பாக 1,259 முதல் தகவல் அறிக்கைகள் (FIR) பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்தத் தரவுகள் காட்டின.
பயிர்க் கழிவுகளை எரித்த விவசாயிகளின் நிலப் பதிவேடுகளில், மாநில அதிகாரிகள் 1,637 சிவப்புப் பதிவுகளைக் குறித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரு சிவப்பு எச்சரிக்கை, விவசாயிகள் தங்கள் விவசாய நிலத்தின் மீது கடன் பெறுவதையோ அல்லது அதை விற்பனை செய்வதையோ தடுக்கிறது.
ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் பண்ணைத் தீ கண்காணிப்புக் காலம், அக்டோபர் 1 அன்று நெல் கொள்முதல் தொடங்குவதற்கு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு, செப்டம்பர் 15 அன்று தொடங்குகிறது.
அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் நெல் அறுவடைக்குப் பிறகு, கோதுமைக்கான கால அவகாசம் மிகவும் குறைவாக இருப்பதால், சில விவசாயிகள் பயிர்க் கழிவுகளை விரைவாக அகற்றுவதற்காகத் தங்கள் வயல்களுக்குத் தீ வைக்கின்றனர்.
2025 ஆம் ஆண்டு நெல் அறுவடைப் பருவத்தில் பஞ்சாபில் 5,114 பண்ணைத் தீ விபத்துகள் பதிவாகியுள்ளன. 2023 ஆம் ஆண்டில் 36,663 ஆக இருந்த பண்ணைத் தீ விபத்துகளின் எண்ணிக்கை, 2024 ஆம் ஆண்டில் 10,909 ஆக உயர்ந்துள்தாக பிடிஐ செய்தி குறிப்பிட்டுள்ளது.