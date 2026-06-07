டெல்லியில் சட்டவிரோத கட்டிடங்களுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை-94 கட்டிடங்கள் இடிப்பு,114 கட்டிடங்கள் சீல்

டெல்லி அரசும், மாநகராட்சியும் இணைந்து சட்டவிரோத கட்டிடங்கள், ஆக்கிரமிப்புகள் மற்றும் தீயணைப்பு பாதுகாப்பு விதிமீறல்களுக்கு எதிராக தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. ஜூன் 1 முதல் இதுவரை 94 சட்டவிரோத கட்டிடங்கள் இடிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 114 கட்டிடங்கள் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், விதிமீறல்கள் கண்டறியப்பட்ட 124 சொத்துகளுக்கு எதிராக ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து, டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா, சட்டவிரோத கட்டுமானங்கள், ஆக்கிரமிப்புகள் மற்றும் தீ பாதுகாப்பு விதிமீறல்களுக்கு எதிராக “பூஜ்ஜிய சகிப்புத்தன்மை” கொள்கையை அரசு கடைப்பிடிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். அதே நேரத்தில், எதிர்காலத்தில் இத்தகைய சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் நடைபெறாமல் தடுக்க நிரந்தர கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பை உருவாக்கும் பணியும் நடைபெற்று வருவதாக கூறினார்.
மேலும், பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் கட்டிடங்கள் மற்றும் வணிக வளாகங்களுக்கு மூன்றாம் தரப்பு காப்பீட்டு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துவதையும் அரசு பரிசீலித்து வருகிறது. இந்த திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டால், கட்டிட விபத்துகள் அல்லது தீ விபத்துகளால் பாதிக்கப்படும் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் என அதிகாரிகள் கருதுகின்றனர்.
இதற்கிடையில், Delhi Development Authority தனது நிலங்களில் உள்ள சட்டவிரோத கட்டுமானங்கள் மற்றும் ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளையும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. சமீபத்தில் நடைபெற்ற உயர்மட்ட ஆய்வுக் கூட்டத்தில், தற்போதைய அமலாக்க அமைப்பு மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டதுடன், அதை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது. அப்போது, அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டிட வரைபடத்திலிருந்து அதிகளவில் விலகி கட்டப்பட்டுள்ள கட்டிடங்களை அடையாளம் கண்டு, அவற்றுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது.
இந்த நடவடிக்கைகள், சமீபத்தில் டெல்லியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்துகள் மற்றும் கட்டிட பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் தொடர்பான கவலைகளைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படுவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், அரசு தரப்பில், குடியிருப்பாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக இந்த சோதனைகள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து நடைபெறும் என்றும், சட்டவிரோத கட்டுமானங்களுக்கு எந்தவித சலுகையும் வழங்கப்படாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.