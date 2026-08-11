அருணாச்சல பிரதேச மாநில எல்லையில் சீன ராணுவம் ஊடுருவல்? இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் பதில்

அருணாச்சலப் பிரதேசத்தின் அப்பர் சுபான்சிரி மாவட்டத்தில் சீனப் படைகள் அத்துமீறி நுழைந்ததாக வெளியான தகவல்களுக்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக, எல்லை விவகாரங்களின் நிலை இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான பரந்த இருதரப்பு உறவுகளின் தன்மையை பிரதிபலிக்கும் என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் (MEA) எச்சரித்துள்ளது.
உள்ளூர் மக்களை மேற்கோள் காட்டி வெளியான சமீபத்திய செய்திகளின்படி, சீனப் படைகள் உண்மைக் கட்டுப்பாட்டுக் கோட்டை (LAC) கடந்து, டாக்ஸிங் (Taksing) வட்டாரத்தில் உள்ள புகார் லா (Pukar La) மற்றும் ஒல்லோ (Ollo) ஆகிய பகுதிகளுக்குள் நுழைந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து கடந்த வாரம் கேட்கப்பட்டபோது, அருணாச்சலப் பிரதேச முதல்வர் பீமா கண்டு அத்தகவல்களை மறுத்தார். மேலும், உண்மையில் என்ன நடந்தது என்பதை அறிய ராணுவம் மற்றும் உள்ளூர் அமைப்புகளுடன் பேசுவதாகவும் அவர் கூறினார்.
ராணுவம் எல்லையைத் திறம்படக் காத்து வருவதாலும், இந்தியப் பகுதியின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதாலும், அத்தகைய அத்துமீறல் எதுவும் நடைபெறுவதாக தான் கருதவில்லை என்று காண்டு தெரிவித்தார்.
இது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால், அப்பகுதியில் அமைதியை பேணுவதே மிக முக்கியமானது என்று கூறினார். அத்துடன் எல்லை விவகாரங்கள் குறித்து நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தைகள் பற்றிய விவரங்களையும் அவர் அளித்தார்.
"இந்தியா மற்றும் சீனா இடையிலான எல்லைப் பகுதிகள் தொடர்பான விவகாரங்களில், இப்பிரச்சனைகளை நாங்கள் மிகவும் தீவிரமானதாகக் கருதுவதாகவும், இப்பகுதிகளில் அமைதி மற்றும் நல்லிணக்கத்தைப் பேணுவது மிக முக்கியம் என்றும் சீனத் தரப்புடனான பேச்சுவார்த்தைகளில் நாங்கள் எப்போதும் வலியுறுத்தி வருகிறோம்.
எல்லை விவகாரங்களின் நிலை, எங்களின் பரந்த இருதரப்பு உறவுகளின் தன்மையை பிரதிபலிக்கும் என்றும் நாங்கள் கூறியுள்ளோம்," என்று ஜெய்ஸ்வால் கூறினார்.
ஆகஸ்ட் 6, 2026 அன்று நடைபெற்ற இந்தியா-சீனா எல்லை விவகாரங்களுக்கான ஆலோசனை மற்றும் ஒருங்கிணைப்புக்கான பணி அமைப்பின் (WMCC) 36-வது கூட்டத்திலும் இது மீண்டும் வலியுறுத்தப்பட்டது.
இக்கூட்டத்தில், இரு தரப்பினரும் வெளிப்படையான விவாதங்களை மேற்கொண்டதுடன், உண்மைக் கட்டுப்பாட்டுக் கோடு (LAC) நெடுகிலும் நிலவும் சூழலை ஆய்வு செய்தனர். இருதரப்பு உறவுகளின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கு எல்லைப் பகுதிகளில் அமைதி மற்றும் நல்லிணக்கத்தைப் பேணுவது அவசியம் என்பதை இந்தியத் தரப்பு மீண்டும் வலியுறுத்தியது," என்றும் அவர் மேலும் கூறினார்.
நிலுவையில் உள்ள பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்கும், உண்மைக் கட்டுப்பாட்டுக் கோடு (LAC) பகுதியில் "தவறான புரிதல்கள் மற்றும் தவறான கணிப்புகளைத் தவிர்ப்பதற்கும்", WMCC மற்றும் உள்ளூர் தளபதி அளவிலான கூட்டங்கள் உள்ளிட்ட ஏற்கனவே உள்ள தூதரக மற்றும் ராணுவ வழிமுறைகளைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்த இரு தரப்பினரும் ஒப்புக்கொண்டதாக செய்தித் தொடர்பாளர் தெரிவித்தார்.
அருணாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள இடங்களின் பெயர்களை மாற்ற சீனா மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளை எதிர்கொள்ளும் வகையில், கடந்த வாரம் இந்தியா அம்மாநிலத்திலுள்ள 27 இடங்கள் மற்றும் அம்சங்களை அதிகாரப்பூர்வ இந்திய வரைபடத்தில் அவற்றின் 'நிலையான பெயர்கள்' (standard names) மூலம் குறிப்பிட்டிருந்தது.
சீனா இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததுடன், அருணாச்சலப் பிரதேசத்தை அங்கீகரிக்கவில்லை என்றும் கூறியது.
"சீனா நீண்ட காலமாகப் பயன்படுத்தி வரும் பெயர்களுக்குப் பதிலாக, இந்தியா தனது 'நிலையான பெயர்கள்' என்று கூறப்படுபவற்றை மாற்ற முயற்சிப்பது சட்டவிரோதமானது மற்றும் செல்லுபடியாகாதது," என்று சீன வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் குவோ ஜியாகுன் கூறினார்.
இந்தியா வலுவான மறுப்பைத் தெரிவித்தது. அருணாச்சலப் பிரதேசம் நாட்டின் "பிரிக்க முடியாத பகுதி" என்ற தனது நிலைப்பாட்டை ஜெய்ஸ்வால் மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.