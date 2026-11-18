சோனியா காந்திக்கு எதிரான புகாரில் விசாரணை நடத்த மறுத்து மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை, கடந்த செப்டம்பர் மாதம் அமர்வு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி, இந்தியக் குடியுரிமை பெறுவதற்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டதாகத் தொடரப்பட்ட புகாரில், காவல் துறை உரிய விசாரணை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணை நவம்பர் 28-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
கூடுதல் தலைமை பெருநகர மாஜிஸ்திரேட் வினோத் ஜோஷி இந்த வழக்கை விசாரித்து, காவல் துறையிடம் இருந்து விரிவான நடவடிக்கை அறிக்கையைக் கோரியுள்ளார். இதற்கு முன்பு, சோனியா காந்திக்கு எதிரான புகாரில் விசாரணை நடத்த மறுத்து மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை, கடந்த செப்டம்பர் மாதம் அமர்வு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. ரவுஸ் அவென்யூ நீதிமன்றத்தின் மத்திய டெல்லி நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் துணைத் தலைவரான வழக்கறிஞர் விகாஸ் திரிபாதி தாக்கல் செய்த மறுசீராய்வு மனுவின் அடிப்படையிலேயே இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.