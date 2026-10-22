இன்ஸ்டாகிராமில் 'சுயசரிதை' புத்தகத்தை பகிர்ந்த சோனியா காந்தி..

இந்திய அரசியலின் மிக முக்கிய ஆளுமைகளில் ஒருவரான மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி, இன்ஸ்டாகிராம் சமூக வலைத்தளத்தில் கணக்குத் தொடங்கி இணைந்துள்ளார்.
அவர் தனது முதல் பதிவாக, தான் எழுதியுள்ள சுயசரிதை புத்தகத்தின் அட்டைப்படம் மற்றும் தனது மகள் பிரியங்கா காந்தியுடன் இருக்கும் பாசப்பிணைப்பான வீடியோ ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளார்.
அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் சமூக ஊடகங்களில் தீவிரமாக இயங்கி வரும் வேளையில், சோனியா காந்தியின் இந்த திடீர் இன்ஸ்டா வருகை இணையதளங்களில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
சோனியா காந்தி வெளியிட்டுள்ள தனது சுயசரிதை புத்தகத்திற்கு 'பிலாங்கிங்: எ ஜர்னி ஆஃப் லவ்' (Belonging: A Journey of Love) என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
இத்தாலியில் பிறந்து இந்தியாவின் மருமகளாக, காந்தி குடும்பத்தின் மருமகளாக மாறிய அவரது வாழ்க்கை, முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி மீதான காதல், நாட்டின் மீதான கடமை, அவர் சந்தித்த அடுத்தடுத்த துயரங்கள் (இந்திரா காந்தி மற்றும் ராஜீவ் காந்தி மரணம்) மற்றும் இந்த இந்திய மண்ணில் தனக்கென ஒரு இடத்தை அவர் தேடிக் கண்டடைந்த அத்தனை உணர்வுப்பூர்வமான அம்சங்களையும் இப்புத்தகம் விவரிக்கிறது.
இந்தப் புத்தகம் வரும் நவம்பர் 10 முதல் உலகளவில் அதிகாரப்பூர்வமாகப் புத்தகக் கடைகளிலும் இணையத்திலும் வெளியாகவுள்ளது. தனது தசாப்த கால வாழ்க்கை வரலாற்றை வாசகர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள மிகவும் ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டிருப்பதாக சோனியா காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.
சோனியா காந்தி இன்ஸ்டாவில் பகிர்ந்துள்ள வீடியோவில், அவரும் அவரது மகள் பிரியங்கா காந்தி வதேராவும் சோபாவில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
அப்போது, இந்தப் புத்தகத்தில் தனது வாழ்க்கையின் அரிய பல புகைப்படங்கள் இடம்பெற்றிருப்பதாகப் பிரியங்காவிடம் சோனியா காந்தி மகிழ்ச்சியுடன் கூறுகிறார். அதன் தொடர்ச்சியாக, இன்ஸ்டாகிராமிற்குத் தனது தாயாரை வரவேற்கும் விதமாகப் பிரியங்கா காந்தி, சோனியா காந்திக்கு இனிப்பு (இனிப்புப் பண்டம்) ஊட்டி விடுகிறார். பின்னர் இருவரும் பாசத்துடன் ஒருவரையொருவர் இறுக்கமாக அணைத்துக் கொள்கிறார்கள்.