இந்தியா

என்கவுண்டரில் நான் கொல்லப்படலாம்: சோனம் வாங்சக் பரபரப்பு தகவல்

குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவருக்கும் எதிரான வழக்குகளை லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் திரும்பப் பெற்றுள்ளார்.
Sonam Wangchuk
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சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக், லடாக் மக்களை மத்திய அரசு தவறாக நடத்துவதாக குற்றம்சாட்டி, தான் ஒரு மோதலில் கொல்லப்படக்கூடும் என்று தெரிவித்தார்.

லே பகுதியில் நடந்த வன்முறை மற்றும் பொதுமக்கள் படுகொலைகளின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாளில் அவரது இந்த கருத்துக்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மத்திய அரசு லடாக்கியர்களை நடத்தும் விதத்தில் சீனா கூட திபெத்தியர்களை நடத்தவில்லை என்றும் வாங்சுக் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

என்கவுன்டர் மட்டுமே எஞ்சியுள்ளது:

கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 24 அன்று நடந்த வன்முறை திட்டமிட்டு அரங்கேற்றப்பட்டது என்றும், லடாக்கில் மத கலவரங்களை தூண்ட முயற்சிகள் நடந்தன என்றும் வாங்சுக் கூறினார்.

சமீபத்தில் டெல்லியில் 'காக்ரோச்' போராட்டங்களை முன்னெடுத்த வாங்சுக், உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பதவி விலக வேண்டும் என்றும், லடாக்கில் நடந்த வன்முறை மற்றும் பொதுமக்கள் படுகொலைகளுக்கு அவர் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தார்.

"இன்று நான் பேசிய பிறகு, அவர்கள் என்னை அடக்குவார்கள் என்பது எனக்கு தெரியும்; இதற்கு முன்பும் அவர்கள் அதை செய்திருக்கிறார்கள். நான் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டேன். இப்போது, ​​ஒரு என்கவுன்டர் மட்டுமே எஞ்சியுள்ளது.

அந்த என்கவுன்டரில் அவர்கள் என்னை கொல்ல வேண்டும் என்பதே என் விருப்பம். உங்கள் என்கவுன்டர் நடக்கும் என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். அது நடக்கட்டும், அப்போதுதான் தேசம் விழித்தெழும்," என்று வாங்சுக் கூறினார்.

வன்முறை ஒரு சதித்திட்டம்:

கடந்த ஆண்டு லே-யில் நடந்த போராட்டங்களின் போது பாதுகாப்பு படையினரின் துப்பாக்கி சூட்டில் கொல்லப்பட்ட முன்னாள் போர் வீரர் உட்பட நான்கு பேருக்கு அஞ்சலி செலுத்த இன்று லடாக்கில் நூற்றுக்கணக்கானோர் கூடினர்.

வன்முறைக்கு பிறகு, கலவரம் செய்தல், பாதுகாப்பு படையினரை தாக்குதல் மற்றும் அரசு சொத்துக்களை எரித்தல் ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளின் பேரில் டஜன் கணக்கான போராட்டக்காரர்களை காவல்துறை கைது செய்தது. முதலாம் ஆண்டு நினைவு தினத்திற்கு முந்தைய நாள், குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவருக்கும் எதிரான வழக்குகளை லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் திரும்பப் பெற்றுள்ளார்.

இந்த வன்முறை ஒரு சதித்திட்டம் என்று கூறிய வாங்சுக், லடாக்கில் அமைதியின்மை மற்றும் மத கலவரங்களை தூண்டும் முயற்சிகளுக்கு அரசாங்கமே காரணம் என்று குற்றம் சாட்டினார். செப்டம்பர் 24 அன்று நடந்த வன்முறைக்கு பின்னால் யார் இருந்தார்கள் என்பதை மக்கள் அறிந்துகொள்ளும் வகையில், அந்த வன்முறை குறித்து உத்தரவிடப்பட்ட விசாரணை பகிரங்கப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்தார்.

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