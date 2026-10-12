ஸ்ரத்தா கொலை வழக்கு: வெளிநாட்டு தொழில்நுட்ப நிறுவன அதிகாரிகள் காணொளி மூலம் சாட்சியம் அளிக்க டெல்லி நீதிமன்றம் அனுமதி

வெளிநாட்டில் உள்ள சாட்சிகளை இந்தியாவுக்கு வரவழைப்பதில் உள்ள சிக்கல்களைக் கருத்திற்கொண்டு, நீதிமன்றமே காணொளி விசாரணைக்கு அனுமதி அளித்துள்ளதால் இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு விரைந்து வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.
நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்திய ஸ்ரத்தா வால்கர் கொலை வழக்கில் நீதி விசாரணை இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்நிலையில், வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவன அதிகாரிகளை நேரில் வரவழைப்பதில் உள்ள நடைமுறைச் சிக்கல்கள், தேவையற்ற அதிகப்படியான செலவுகள் மற்றும் காலதாமதத்தைத் தவிர்க்க டெல்லி நீதிமன்றம் ஒரு முக்கிய உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது.
அமெரிக்கா மற்றும் ஐக்கிய ராச்சியத்தைச் சேர்ந்த கூகுள், ஜிமெயில், வாட்ஸ்அப் மற்றும் பம்பிள் ஆகிய நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த நான்கு முக்கிய தொழில்நுட்ப அதிகாரிகளின் வாக்குமூலங்களை காணொளி வாயிலாகப் பதிவு செய்ய டெல்லி காவல்துறை விடுத்த கோரிக்கையை கூடுதல் அமர்வு நீதிபதி ஹர்குர்விந்தர் சிங் ஜக்கி ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார். இவ்வழக்கின் விசாரணை நியாயமாகவும், விரைவாகவும் நடைபெற இந்த முறை வழிவகுக்கும் என்று நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
வழக்கின் டிஜிட்டல் மற்றும் தொழில்நுட்ப சாட்சியங்களைச் சரிபார்க்கும் பொருட்டு, பின்வரும் நான்கு நிறுவன அதிகாரிகளும் தங்களது அலுவலகங்களிலிருந்து காணொளி மூலம் ஆஜராகி சாட்சியமளிக்க உள்ளனர்:
*அட்ரியன் சில்வெயரா: வாட்ஸ்அப் மற்றும் மெட்டா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நிறுவனத்தின் நோடல் அதிகாரி.
*ஷெல்பி ஸ்மித்: கூகுள் நிறுவனத்தின் நோடல் அதிகாரி.
*ஆர்த்தி சேத்: ஜிமெயில் நிறுவனத்தின் நோடல் அதிகாரி.
*லூக் மிட்சி: டேட்டிங் செய்பிரியான பம்பிள் குழுமத்தின் சட்ட அமலாக்க செயல்பாட்டு மேலாளர் மற்றும் நோடல் அதிகாரி.
கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் டெல்லியில் லீவ்-இன் உறவில் தன்னுடன் வசித்து வந்த ஸ்ரத்தா வால்கரை, அவரது காதலர் அப்தாப் அமீன் பூனவாலா கொடூரமாகக் கொலை செய்து உடலைத் துண்டு துண்டாக வெட்டி பல்வேறு இடங்களில் வீசியதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இந்த கோர வழக்கில் அப்தாப் அமீன் பூனவாலா மீது தற்போது நீதிமன்றத்தில் தீவிர விசாரணை நடந்து வருகிறது.
குற்றவாளி Adrian Silveira தரப்பின் டிஜிட்டல் தடயங்கள் மற்றும் சான்றுகளை உறுதிப்படுத்த இந்த வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் சாட்சியங்கள் மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகின்றன. வெளிநாட்டில் உள்ள சாட்சிகளை இந்தியாவுக்கு வரவழைப்பதில் உள்ள சிக்கல்களைக் கருத்திற்கொண்டு, நீதிமன்றமே காணொளி விசாரணைக்கு அனுமதி அளித்துள்ளதால் இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு விரைந்து வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.