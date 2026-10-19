நடிகர் ஷெராஃப் கார்மீது துப்பாக்கிச்சூடு தாக்குதல்: நேரில் நலம் விசாரித்த துணை முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டே... மூன்று பேர் கைது!

மும்பையில் பாலிவுட் நடிகர் டைகர் ஷெராஃபின் கார் மீது நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் தொடர்பாக, ராஜஸ்தானின் கோட்டாவில் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக்.19) மாலை, மும்பையின் ஜூஹு பகுதியில் உள்ள புஷ்பா பார்க் அருகே, பைக்கில் வந்த மூன்று மர்ம நபர்கள் ஷெராஃப் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர். இந்தத் தாக்குதலில் ஷெராஃபின் கார் ஓட்டுநர் மற்றும் எதிரே இருந்த ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநர் காயமடைந்தனர்.
ஷெராஃப் சிறு காயங்களுடன் உயிர்தப்பினார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மும்பை காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்து, விசாரணையை தொடர்ந்து வருகிறது. குற்றவாளிகளை கண்டறிய 15 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சந்தேகத்திற்குரிய 3 பேரை மும்பை காவல்துறை கைது செய்துள்ளது. மேலும் தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் பைக்கை மும்பை போலீசார் அந்தேரி ரயில் நிலையம் அருகே மீட்டுள்ளனர்.
குற்றவாளிகள், துப்பாக்கிச் சூட்டிற்குப் பிறகு ரயில் நிலையத்தை நோக்கித் தப்பிச் சென்றதாகக் கூறப்படும் நிலையில், அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
இதனிடையே இத்தாக்குதலுக்கு லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்பல் பொறுப்பேற்றுள்ளது. அனில் பண்டிட் மற்றும் ஹர்மன் சந்து எனக் கூறப்படும் இரு முக்கிய நபர்கள், சமூக வலைதளப் பதிவுகளில் இந்தத் தாக்குதலுக்குத் தாங்களே காரணம் என்று கூறியுள்ளனர்.
தங்களின் எச்சரிக்கையை மீறி, நடிகர் சல்மான் கானுடன் இணைந்து பணியாற்றியதால் தான் இந்தத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக அக்கும்பல் தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும் இச்சம்பவத்திற்கு இவர்கள்தான் பொறுப்பானவர்கள் என மும்பை காவல்துறை இன்னும் உறுதி செய்யவில்லை.