வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரத்தில் தக்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக பிரதமர் உறுதி: சரத் பவார்

பிரதமர் மோடியுடனான சந்திப்பிற்குப் பிறகு, நீட் தேர்வுத்தாள் கசிவு தொடர்பான மாணவர்களின் கோரிக்கைகள், விவசாயிகளின் பிரச்சினைகள், நீர் மேலாண்மை மற்றும் கல்வி துறை தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறித்து பிரதமருடன் தானும் சுலேவும் விவாதித்ததாக சரத் பவார் கூறினார்.
பிரதமர் அலுவலகத்தின் எக்ஸ் தள பதிவில், "மாநிலங்களவை எம்.பி. திரு சரத் பவார், லோக்சபா எம்.பி. திருமதி. சுப்ரியா சுலே அவர்களும் இன்று காலை நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களைச் சந்தித்தனர்," என குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது.
"இந்த அனைத்து பிரச்சினைகள் குறித்தும் நேர்மறையான மற்றும் உறுதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என மாண்புமிகு பிரதமர் உறுதியளித்தார்," என்று சரத் பவார் எக்ஸ் தளத்தில் மராத்தி மொழியில் பதிவிட்டுள்ளார்.
சரத் பவார் தலைமையிலான ஒரு பிரிவும், மறைந்த அஜித் பவாரின் மனைவி சுனேத்ரா பவார் தலைமையிலான மற்றொரு பிரிவும் என தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் இரு பிரிவுகளும் ஒரே அமைப்பாக ஒன்றிணைக்கப்பட்டு, அந்த ஒருங்கிணைந்த கட்சியானது பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் (NDA) அங்கம் வகிக்கும் என்று ஊகங்கள் பரவி வருகின்றன.
சுனேத்ரா பவார் தலைமையிலான என்.சி.பி. பிரிவு ஏற்கனவே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கிறது. மேலும், சுனேத்ரா பவார் மகாராஷ்டிராவின் என்.டி.ஏ. அரசாங்கத்தில் உள்ள துணை முதலமைச்சர்களில் ஒருவராகவும் இருக்கிறார்.
புதன்கிழமை அஜித் பவாரின் பிறந்தநாள் என்பதால், மறைந்த தலைவருக்கு சுலே நெகிழ்ச்சியான அஞ்சலி செலுத்தினார்.
"உங்கள் இழப்பை மகாராஷ்டிராவும், எங்கள் குடும்பம் முழுமையும் என்றென்றும் உணரும். தாதா, உங்களை பற்றிய ஒவ்வொரு நினைவும் எங்கள் இதயங்களில் என்றும் நிலைத்திருக்கும். நீங்கள் இன்னும் எங்களுடன் இருப்பது போலவே உணர்கிறோம். உங்களை இழந்து வாடுகிறோம், தாதா," என்று அவர் எக்ஸ் தளத்தில் மராத்தி மொழியில் பதிவிட்டிருந்தார்.
என்.சி.பி. (சரத்சந்திர பவார்) தற்போது எதிர்க்கட்சி கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கிறது.
சுவாரஸ்யமாக, சுலே தனது தாயார் காங்கிரஸ் நாடாளுமன்றக் கட்சித் தலைவர் சோனியா காந்தியுடன் இருக்கும் ஒரு புகைப்படத்தையும் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார்.
அந்த பதிவில், "மாண்புமிகு சோனியா காந்தி அவர்களும் என் தாயாரும். வலிமையான, கருணையுள்ள, உண்மையிலேயே கண்ணியமிக்க இரு மகத்தான பெண்கள். அவர்களின் மனவுறுதி, ஞானம் மற்றும் அசைக்க முடியாத குணம் அவர்களை அறிந்த அனைவருக்கும் தொடர்ந்து உத்வேகம் அளிக்கிறது. பாதுகாத்து வைக்க வேண்டிய ஒரு தருணம்... இதை நான் எடுத்தேன்," என்று சுலே கூறினார்.