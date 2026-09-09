சரிவை சந்தித்த பங்குச்சந்தை: ஐ.டி., நிதிச்சேவை நிறுவனங்களின் பங்குகள் கடும் வீழ்ச்சி..!

மேற்கு ஆசியாவில் அதிகரித்து வரும் பதற்றம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வால் சென்செக்ஸ் 813 புள்ளிகள் சரிந்து கடந்த 3 மாதங்களில் குறைந்த புள்ளிகளை எட்டின.
மேற்கு ஆசியாவில் அதிகரித்து வரும் பதற்றத்தால் கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பீப்பாய்க்கு 100 அமெரிக்க டாலருக்கும் அதிகமாக உயர்ந்தது. இதன் தாக்கத்தாலும், தகவல் தொழில்நுட்பம் (IT), நுகர்வோர் பொருட்கள் (FMCG), நிதிச் சேவைகள் மற்றும் எண்ணெய் & எரிவாயு துறைப் பங்குகள் மீதான விற்பனை அழுத்தத்தாலும், முக்கிய பங்குச் சந்தைக் குறியீடான சென்செக்ஸ் தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாகச் சரிந்து, 813 புள்ளிகள் குறைந்து மூன்று மாதக் குறைந்தபட்ச நிலையை அடைந்தது. நிஃப்டி குறியீடு 23,450-க்குக் கீழே சென்று நிறைவடைந்தது.
30 பங்குகளைக் கொண்ட பிஎஸ்இ (BSE) சென்செக்ஸ் 813.35 புள்ளிகள் அல்லது 1.08 சதவீதம் சரிந்து, இன்றைய குறைந்தபட்ச அளவான 74,764.23-ல் முடிவடைந்தது. இது கடந்த மூன்று மாதங்களில் மிகக் குறைந்த நிறைவு நிலையாகும். கடந்த ஜூன் மாதம் 11-ந்தேதி 73832 புள்ளியாக இருந்தது.
50 பங்குகளைக் கொண்ட என்எஸ்இ (NSE) நிஃப்டி 203.60 புள்ளிகள் அல்லது 0.86 சதவீதம் சரிந்து, மூன்று மாதக் குறைந்தபட்ச அளவான 23,431.50-ல் முடிவடைந்தது. இக்குறியீடு இதற்கு முன் ஜூன் 11 அன்று இதே அளவை ஒட்டிய நிலையில் முடிவடைந்திருந்தது.
சென்செக்ஸ் பட்டியலில் உள்ள 30 நிறுவனங்களில், ஹெச்.சி.எல். டெக் (HCL Tech) அதிகபட்சமாக 4.55 சதவீதம் சரிந்தது. இன்ஃபோசிஸ் (Infosys) 4.43 சதவீதமும், டெக் மஹிந்திரா (Tech Mahindra) 3.87 சதவீதமும், டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் (TCS) 2.26 சதவீதமும் சரிந்தன. HDFC வங்கி மற்றும் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர் ஆகியவையும் சரிவைச் சந்தித்த முக்கிய நிறுவனங்களாகும்.
அதானி போர்ட்ஸ் (Adani Ports) 3.67 சதவீதம் உயர்ந்து அதிக லாபம் ஈட்டிய நிறுவனமாகத் திகழ்ந்தது. டாடா ஸ்டீல், ட்ரெண்ட் (Trent) மற்றும் என்டிபிசி (NTPC) ஆகியவையும் லாபம் ஈட்டிய நிறுவனங்கள் ஆகும்.
உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் விலை அளவுகோலான ப்ரெண்ட் (Brent) கச்சா எண்ணெய் விலை 2.67 சதவீதம் உயர்ந்து ஒரு பீப்பாய்க்கு 100.5 அமெரிக்க டாலராக அதிகரித்தது.
சந்தை தரவுகளின்படி, வெளிநாட்டு நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் (FIIs) செவ்வாயன்று ரூ. 123.19 கோடி மதிப்புள்ள பங்குகளை விற்றனர்.
நேற்று சென்செக்ஸ் 555.23 புள்ளிகள் (0.73 சதவீதம்) சரிந்து 75,577.58 புள்ளிகளில் நிலைபெற்றது. நிஃப்டி 144.05 புள்ளிகள் (0.61 சதவீதம்) சரிந்து 23,635.10 புள்ளிகளில் நிறைவடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.