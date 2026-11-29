தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான திருத்தங்களுக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்ததைத் தொடர்ந்து, சமாஜ்வாதி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசை விமர்சித்துள்ளார்.
நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்புக் கூட்டத்தொடரில் அரசியலமைப்புத் திருத்த மசோதா மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாக்களுக்கு எதிராக வாக்களிக்கக் கோரி, தனது மக்களவை உறுப்பினர்களுக்கு சமாஜ்வாதி கட்சி மூன்று வரி கொறடா பிறப்பித்துள்ளது.
நவம்பர் 30 முதல் டிசம்பர் 3 வரை நடைபெறும் சிறப்புக் கூட்டத்தொடர் முழுவதும் எம்பிக்கள் அவையில் கட்டாயம் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும், அரசு கொண்டு வரவுள்ள மூன்று சட்ட முன்மொழிவுகளையும் எதிர்த்து வாக்களிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மக்களவையின் சமாஜ்வாதி கட்சி முதன்மைக் கொறடா தர்மேந்திர யாதவ் இந்த உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளார்.
அதன்படி, அரசியலமைப்பு (132) மசோதா, 2026; தொகுதி மறுவரையறை (இரண்டாவது) மசோதா, 2026; மற்றும் யூனியன் பிரதேசச் சட்டங்கள் (திருத்த) (இரண்டாவது) மசோதா, 2026 ஆகியவற்றுக்கு எதிராக உறுப்பினர்கள் வாக்களிக்க வேண்டும். சிறப்புக் கூட்டத்தொடரின் தொடக்க நாளான நாளை, நாடாளுமன்ற விவகார இணை அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் திருத்தப்பட்ட தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை அறிமுகப்படுத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான திருத்தங்களுக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்ததைத் தொடர்ந்து, சமாஜ்வாதி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசை விமர்சித்துள்ளார். தேசியப் பாதுகாப்பை விடத் தேர்தல் அரசியலுக்கே அரசு முன்னுரிமை அளிப்பதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர், நாட்டின் எல்லைகளை விட மக்களவைத் தொகுதி எல்லைகளிலேயே பாஜக அதிக அக்கறை கொண்டுள்ளதாகவும், நாட்டை விடத் தேர்தல்களே முக்கியம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை வெள்ளிக்கிழமை அரசியலமைப்புத் திருத்த மசோதா மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் அளித்து, மக்களவை இடங்களை விரிவுபடுத்துவதற்கான வழிவகைகளைச் செய்தது.
இந்த முன்மொழியப்பட்ட மாற்றங்கள், தற்போதைய 543 மக்களவை இடங்களை சுமார் 850 இடங்களாக அதிகரிக்க வழிவகுக்கலாம். மேலும், 2051-ஆம் ஆண்டு வரை 25 ஆண்டுகளுக்கு இந்த எண்ணிக்கை மாற்றமின்றித் தக்கவைக்கப்படலாம் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், முன்மொழியப்பட்ட தொகுதி மறுவரையறை நடவடிக்கையின் விரிவான விதிகள் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படவில்லை. மாநிலங்களின் ஒட்டுமொத்த இடங்களை அதிகரிக்கும் அதே வேளையில், மக்களவையில் மாநிலங்களின் விகிதாச்சாரப் பிரதிநிதித்துவத்தைத் தக்கவைக்க அரசு முயற்சிக்கக்கூடும் எனத் தகவல்கள் கூறுகின்றன.
மக்கள் தொகை அடிப்படையிலான தொகுதி மறுவரையறை தங்களது அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்ற அச்சத்தைத் தென் மாநிலங்களும் எதிர்க்கட்சி ஆளும் மாநிலங்களும் முன்வைத்துள்ள நிலையில், இந்தப் பிரேரணை முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. சிறப்புக் கூட்டத்தொடரில் இந்த மூன்று மசோதாக்களும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் அரசுக்கும் இடையே கடும் விவாதத்திற்குரிய விஷயமாக மாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.