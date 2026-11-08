சபரிமலையில் அப்பத்திற்கு கடும் தட்டுப்பாடு: நீண்ட வரிசையில் காத்து நின்று அவதிப்படும் ஐயப்ப பக்தர்கள்

கோவில் திறக்கப்படும் முன்பே அனைத்து ஏற்பாடுகளும் முழுமையாக செய்யப்பட்டுள்ளதாக திருவிதாங்கூர் தேவஸ்தானம் தெரிவித்திருந்தது. ஆனால், ஒரே ஒரு நாள் மட்டுமே நடை திறக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், அதற்கேற்ப முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க அதிகாரிகளால் முடியாமல் போனது.
சித்திரை ஆட்டா திருநாள் பூஜைகளுக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை திறக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, அங்கு குவிந்த பக்தர்களின் மாபெரும் கூட்டம் காரணமாக அப்பம் ஸ்டாக் முழுமையாக தீர்ந்துபோனது. இதனால் பிரசாதம் பெற முடியாமல் பக்தர்கள் பல மணி நேரம் நீண்ட வரிசையில் காத்துநிற்க வேண்டிய பரிதாப நிலை ஏற்பட்டது.
கோவில் திறக்கப்படும் முன்பே அனைத்து ஏற்பாடுகளும் முழுமையாக செய்யப்பட்டுள்ளதாக திருவிதாங்கூர் தேவஸ்தானம் தெரிவித்திருந்தது. ஆனால், ஒரே ஒரு நாள் மட்டுமே நடை திறக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், அதற்கேற்ப முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க அதிகாரிகளால் முடியாமல் போனது. பிரசாத விநியோக கவுண்டர்களில் ஏற்பட்ட கடுமையான கூட்ட நெரிசலை சமாளிக்க தேவையான கூடுதல் கவுண்டர்களோ அல்லது கூடுதல் பணியாளர்களோ நியமிக்கப்படவில்லை. ஆன்லைன் முன்பதிவு கவுண்டர்கள் உட்பட மொத்தம் ஆறு கவுண்டர்கள் மட்டுமே செயல்பட்டது நிலைமையை மேலும் மோசமாக்கியது.
கடந்த மாத பூஜைகளின் போது உற்பத்தி ஆலையில் நடந்த பழுதுபார்ப்பு பணிகள் காரணமாக அரவணை விநியோகமும் பாதிக்கப்பட்டது. ஆலையை முழுமையாக இயக்கினால் தினசரி 3.5 லட்சம் டின் அரவணை உற்பத்தி செய்ய முடியும் என்று தேவஸ்தானம் தெரிவித்திருந்த போதிலும், சித்திரை ஆட்ட திருநாள் அன்று சன்னிதானத்தில் பிரசாத விநியோகம் மிக மோசமான நிலையிலேயே இருந்தது. வெள்ளிக்கிழமை மாலை முதலே பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதும் என்பதை முன்கூட்டியே கணிக்க தவறியதும், தகுந்த நிர்வாக சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ளாததும் பக்தர்களிடையே கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நவம்பர் 16-ஆம் தேதி மண்டல பூஜைக்காக சபரிமலை நடை மீண்டும் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில், தற்போது ஏற்பட்டுள்ள இந்த கூட்ட நெரிசலும் பிரசாத தட்டுப்பாடும் நிர்வாகத்திற்கு ஒரு பெரிய சவாலாக மாறியுள்ளது. கடந்த காலங்களை விட வெளிமாநில பக்தர்களின் வருகை கணிசமாக அதிகரித்து வரும் சூழலில், இனிவரும் காலங்களிலாவது முறையான கூட்ட மேலாண்மை மற்றும் துரித நடவடிக்கைகளை தேவஸ்தானம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதே ஐயப்ப பக்தர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.