தற்போதைய நிலவரப்படி, விர்ச்சுவல் க்யூ மூலம் 66,000 பக்தர்களும், ஸ்பாட் புக்கிங் மூலம் 14,000 பக்தர்களும் என தினமும் மொத்தம் 80,000 பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலில் தரிசனத்திற்கான விர்ச்சுவல் க்யூ முறையில் கூடுதலாக தினமும் 5,000 பக்தர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கும் வகையில், புதிய முன்பதிவு இடங்களைக் கட்டம் கட்டமாகத் திறக்கத் திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இந்தக் கூடுதல் இடங்கள் தினமும் காலை 10 மணிக்கு தட்கல் பாணியிலான முறையில் வெளியிடப்படும். நவம்பர் 17 அன்று 41 நாட்கள் கொண்ட மண்டலப் பூஜை காலம் தொடங்கியதிலிருந்தே நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் சபரிமலையில் குவிந்து வருகின்றனர். விர்ச்சுவல் க்யூ மூலம் முன்பதிவு செய்ய முடியாமல் தவித்து வந்த பக்தர்களுக்குப் பெருமளவில் நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போதைய நிலவரப்படி, விர்ச்சுவல் க்யூ மூலம் 66,000 பக்தர்களும், ஸ்பாட் புக்கிங் மூலம் 14,000 பக்தர்களும் என தினமும் மொத்தம் 80,000 பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். நவம்பர் 30 வரை தினமும் கூடுதலாக 5,000 பக்தர்களுக்கு விர்ச்சுவல் க்யூ இடங்களை வழங்கத் தேவசம் போர்டு முடிவு செய்துள்ளது. சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் விடுமுறை நாட்கள் வருவதால், வார இறுதி நாட்களில் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என தேவசம் அதிகாரிகள் கணித்துள்ளனர். வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் 1 மணி நிலவரப்படி சுமார் 33,000 பக்தர்கள் ஏற்கெனவே சாமி தரிசனம் செய்திருந்ததாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பக்தர்களின் வருகை அதிகரித்து வரும் சூழலில், கூட்ட நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தவும் தரிசனத்தைச் சீராக நடத்தவும் தேவசம் போர்டு மற்றும் காவல்துறை சார்பில் பல்வேறு ஏற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன. பதினெட்டாம் படி வழியாக நிமிடத்திற்கு 75 பக்தர்கள் வீதம் ஏற்றுவதற்கான இலக்குகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதோடு, கூட்டத்தைக் கண்காணிக்கக் செயற்கை நுண்ணறிவு கேமராக்களும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், சபரிமலை சன்னிதானம் மற்றும் பம்பை பகுதிகளைத் தூய்மையாகப் பராமரிக்குமாறு கேரள முதல்வர் பக்தர்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். வரும் நாட்களில் தரிசனத்திற்கு வரும் பக்தர்கள் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றித் திட்டமிட்டுப் பயணம் மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.