டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு தொடர் எழுச்சி: 3வது நாளாக வலுவடைந்து ரூ. 95.38-ல் நிறைவு!

ஆர்பிஐ சந்தையின் நிலையைக் கட்டுப்படுத்த மேற்கொண்ட அதிரடி நடவடிக்கைகளே இந்த தொடர் உயர்வுக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்துள்ளதாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
மும்பையில் நடைபெற்ற இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாகக் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வலுவடைந்துள்ளது. இன்றைய வர்த்தகத்தின் முடிவில் ரூபாய் மதிப்பு 40 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.38 என்ற அளவில் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளது. ஆர்பிஐ (இந்திய ரிசர்வ் வங்கி) சந்தையின் நிலையைக் கட்டுப்படுத்த மேற்கொண்ட அதிரடி நடவடிக்கைகளே இந்த தொடர் உயர்வுக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்துள்ளதாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
அந்நியச் செலாவணி சந்தையில் டாலருக்கான உடனடித் தேவையைக் கட்டுப்படுத்தவும், ஊக வர்த்தக நிலைகளை முறைப்படுத்தவும் ரிசர்வ் வங்கி பல்வேறு முக்கிய நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்துள்ளது. குறிப்பாக, குறிப்பிட்ட வங்கிகள் மூலம் எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தும் நிறுவனங்களுக்குத் தனியாக டாலர் வசதியை வழங்குவது மற்றும் 'ஹெட்ஜிங்' பரிவர்த்தனைகளுக்கான செலவுகளை அதிகரிப்பது போன்ற நடவடிக்கைகள் உடனடியாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம், உடனடிச் சந்தையில் டாலருக்கான தேவை பெருமளவு குறைந்துள்ளதுடன், ரூபாய் மீதான ஊக வர்த்தக அழுத்தமும் திறம்படக் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
வங்கிகளுக்கு இடையிலான இன்றைய அந்நியச் செலாவணி சந்தை வர்த்தகத்தின் போது ரூ.95.53 என்ற தொடக்க விலையில் வர்த்தகம் தொடங்கப்பட்டது. வர்த்தகத்தின் இடையே ரூபாய் மதிப்பு மிகச் சிறப்பாக உயர்ந்து அதிகபட்சமாக ரூ. 94.96 வரை சென்றது. வர்த்தகத்தின் இடையே குறைந்தபட்சமாக ரூ. 95.53 வரை பதிவானது. நாளின் இறுதியில் ரூபாய் மதிப்பு 40 காசுகள் அதிகரித்து ரூ. 95.38 ஆக நிலைபெற்றது.
நேற்று நடைபெற்ற வர்த்தகத்தில் ரூபாய் மதிப்பு ஒரே நாளில் 93 காசுகள் உயர்ந்து மிகப்பெரிய சாதனையைப் படைத்தது. கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கும் மேலான காலத்தில் இல்லாத அளவுக்குக் பதிவான இந்த அதியுயர்ந்த ஏற்றத்தின் மூலம், அன்றைய தினம் டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.78 என்ற அளவில் நிறைவடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தத் தொடர் ஏற்றத்தின் வாயிலாக, கடந்த மூன்று வர்த்தக நாட்களில் மட்டும் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ஒட்டுமொத்தமாக 150 காசுகள் வரை உயர்ந்துள்ளது சந்தையில் பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.