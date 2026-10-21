மாணவர் போராட்டங்கள் வன்முறையாக மாறும் ஆபத்து: பிரான்ஸ் கலவரங்களைச் சுட்டிக்காட்டிய டெல்லி உயர் நீதிமன்றம்

டெல்லியில் காக்கிரோச் ஜனதா கட்சி (CJP) தலைவர்களின் காவல்கால நீட்டிப்பு தொடர்பான வழக்கில் டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய கருத்துக்களைத் தெரிவித்துள்ளது. மாணவர் போராட்டங்கள் எப்படி வன்முறை மற்றும் கொள்ளைச் சம்பவங்களாக மாறுகின்றன என்பதை பிரான்ஸ் நாட்டு கலவரங்களை உதாரணமாகக் குறிப்பிட்டு நீதிமன்றம் விவரித்துள்ளது.
காக்கிரோச் ஜனதா கட்சித் தலைவர்களான சவுரவ் தாஸ் மற்றும் அசுதோஷ் ரங்கா ஆகியோரின் நீதித்துறை காவல் முடிவுக்கு வரும் நிலையில், அவர்களின் காவலை நீட்டித்து பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை எதிர்த்துத் தொடரப்பட்ட அவசர வழக்கை டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொண்டது. தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரி நடத்தப்பட்ட போராட்டங்களைத் தொடர்ந்து கைது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில், இந்த வழக்கு தற்போது சட்ட வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கண்காணிப்பு மற்றும் ஒழுங்குமுறைக்காக மட்டுமே காவல்துறையின் அனுமதி வழங்கப்படுவதில்லை என்றும், போராட்டங்களின் பெயரால் வேறு நபர்கள் உள்ளே நுழைந்து சட்டம்-ஒழுங்கை சீர்குலைப்பதைத் தடுப்பதற்கே காவல்துறை அனுமதி அவசியமாகிறது என்றும் உயர் நீதிமன்றம் தனது விசாரணையின்போது சுட்டிக்காட்டியது. போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்து பொதுச் சொத்துகளுக்கு சேதம் விளைவிக்கும் நிலைக்குச் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டியதின் அவசியத்தையும் நீதிமன்றம் இதன் மூலம் விளக்கியுள்ளது.
விசாரணையின் போது பிரான்ஸில் நடைபெற்ற மாணவர் போராட்டங்கள் எவ்வாறு எதிர்பாராத விதமாக வன்முறை, தீவைப்பு மற்றும் கொள்ளைச் சம்பவங்களாக உருவெடுத்தன என்பதை நீதிமன்றம் நினைவு கூர்ந்தது. ஆரம்பத்தில் அமைதியான முறையில் தொடங்கும் போராட்டங்கள் உரிய கட்டுப்பாடுகள் இன்றிப் போகும் போது எத்தகைய ஆபத்தான சூழ்நிலையை உருவாக்கும் என்பதற்கு இதுவே சான்று என்றும் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டுள்ளது. இவ்வழக்கில் தலைவர்களின் தரப்பு வாதங்களும், காவல்துறையின் நகர்வுகளும் தீவிரமாகக் கவனிக்கப்பட்டு வருகின்றன.