'ஜெய்ஷ் இ முகமது' பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்பு.. மும்பையில் ராபிடோ ஓட்டுநர் கைது

பாகிஸ்தானை தளமாகக் கொண்ட, தடைசெய்யப்பட்ட பயங்கரவாத அமைப்பான ஜெய்ஷ் இ முகமது உடன் தொடர்பு வைத்திருந்ததாக மும்பையை சேர்ந்த நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மும்பையில் ராபிடோ பைக் ஓட்டுநராகப் பணிபுரியும் 33 வயது நபரை மகாராஷ்டிரா பயங்கரவாத எதிர்ப்புப் படை கைது செய்துள்ளது.
அதிகாரிகள் வெளியிட்ட தகவல்களின்படி, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் முகமது ஹசன் அபு சர்மாத் அக்தர் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்.
இவர் பீகாரை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும், கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக மும்பையில் வசித்து வருகிறார். இவர் நகரில் ராபிடோ ஓட்டுநராகப் பணிபுரிவதோடு, வாசனைத் திரவியங்களையும் விற்பனை செய்து வருகிறார்.
பயங்கரவாத எதிர்ப்பு பிரிவுக்கு கிடைத்த குறிப்பிட்ட தகவலின் அடிப்படையில், மஹிம் மெட்ரோ நிலையம் அருகே அவர் கைது செய்யப்பட்டார். மேலதிக விசாரணைக்காக அவர் மஹிம் காவல்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.
பயங்கரவாத சித்தாந்தத்தைப் பரப்புவதற்காக அவர் சமூக ஊடகங்களையும் குறுஞ்செய்தி தளங்களையும் பயன்படுத்தியதாக பயங்கரவாத எதிர்ப்பு படை வட்டாரங்கள் சந்தேகிக்கின்றன.
குறிப்பாக, ஜெய்ஷ் இ முகமது அமைப்பின் தலைவர் மசூத் அசாரின் ஆத்திரமூட்டும் பேச்சுகளின் கிளிப்கள் ஒரு டெலிகிராம் குழுவில் பதிவேற்றப்பட்டு பரப்பப்பட்டதாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், அவர் பாகிஸ்தான் ஆதரவு பயங்கரவாத டெலிகிராம் சேனல் ஒன்றிலும் உறுப்பினராக இருந்ததை விசாரணை அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர்.
இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில், இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் பிரிவு 196(1) (சமூகங்களிடையே பகைமையை ஊக்குவித்தல்) இன் கீழ் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
காவல்துறையினர் அவரது கைபேசி மற்றும் பிற டிஜிட்டல் சாதனங்களை கைப்பற்றி அவற்றை முழுமையாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
இந்த வழக்கில் வேறு யார் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்பதைக் கண்டறியும் விசாரணை தொடர்கிறது.