'இந்தியா' கூட்டணி எம்.பி.க்கள், மாணவர் அமைப்புகளுக்கு இன்று தேநீர் விருந்து அளிக்கும் ராகுல் காந்தி

மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, 'இந்தியா' கூட்டணி எம்.பி.க்கள், பொது சமூக உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாணவர் அமைப்புகளை தனது இல்லத்தில் நடைபெறும் தேநீர் விருந்துக்கு அழைத்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
காந்தியின் இல்லமான '5, சுனேரி பாக் சாலை' முகவரியில் தேநீர் விருந்துக்கு முன்னதாக, மதிய வேளையில் 'இந்தியா' கூட்டணித் தலைவர்களின் கூட்டு செய்தியாளர் சந்திப்பும் நடைபெறும் என்று அவர்கள் கூறினர்.
"இன்று நடைபெற்ற 'ஜனநாயகத்திற்கான பேரணி' மற்றும் மனு தாக்கல் செய்ததை தொடர்ந்து... நாளை மதியம் 'இந்தியா' கூட்டணி தலைவர்களின் கூட்டு செய்தியாளர் சந்திப்பும், அதை தொடர்ந்து தேநீர் விருந்தும் நடைபெறும். செவ்வாய்க்கிழமை, அக்டோபர் 13 அன்று மாலை 4:00 மணிக்கு டெல்லியில் உள்ள எனது இல்லத்தில் (5, சுனேரி பாக் சாலை) என்னுடன் இணையுமாறு உங்களை அழைக்கிறேன்," என்று அந்த அழைப்பிதழில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
வாக்கு திருட்டு தொடர்பான தீவிரமான போராட்டங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தின் வாசலை எட்டிய மறுநாளே இந்த நிகழ்வு நடைபெறவுள்ளது. தலைநகரில் தங்கள் பலத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாக, எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் சமூக உறுப்பினர்கள் இணைந்து, பலத்த தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டிருந்த பாதையில் 'ஜனநாயகத்திற்கான பேரணி'யை நடத்தினர்; மேலும், தேர்தல் முறைகேடுகள் மற்றும் 'எஸ்.ஐ.ஆர்' (SIR) விவகாரம் தொடர்பாக கூட்டு மனு ஒன்றையும் தாக்கல் செய்தனர்.
கொடி மற்றும் பதாகைகளை ஏந்திய பெருந்திரளான மக்கள் மத்திய டெல்லியின் 'கன்னாட் பிளேஸ்' பகுதியில் கூடினர். மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களான ராகுல் காந்தி மற்றும் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் டி. ராஜா, சிபிஎம் தலைவர் எம்.ஏ. பேபி, ஆர்.ஜே.டி.-இன் தேஜஸ்வி யாதவ் மற்றும் என்.சி.பி.-எஸ்.சி.பி. தலைவர் சுப்ரியா சுலே ஆகியோர் இந்த பேரணியில் பங்கேற்றனர்.
போராட்டக்காரர்கள் பகவான் தாஸ் சாலையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு தடுப்பை தாண்டி சென்றாலும், அதே சாலையில் இருந்த இரண்டாவது தடுப்புக்கு அருகே அவர்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனர். பின்னர், 'இந்தியா' கூட்டணி தலைவர்கள் தங்கள் மனுவைத் தாக்கல் செய்வதற்காக உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு சென்றனர்.
இந்த மனுவில் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம், தலைமை தேர்தல் ஆணையர் (CEC) ஞானேஷ் குமார் மற்றும் பிற தேர்தல் ஆணையர்களான சுக்பீர் சிங் சாந்து மற்றும் விவேக் ஜோஷி ஆகியோர் எதிர்வாதிகளாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.