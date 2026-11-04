மக்களவைக்கு மது அருந்திவிட்டு வந்தவர் பகவந்த் மான் - ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு

குடிப்பழக்கம் உள்ள ஒரு முதலமைச்சரால், பஞ்சாபின் போதைப்பொருள் பயன்பாட்டிற்கு எதிரான போராட்டத்தை எப்படி வழிநடத்த முடியும்? என்று ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்பினார். அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவிருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலில், காங்கிரஸ் கட்சி தனது இந்தியா கூட்டணி கட்சியான ஆம் ஆத்மி கட்சியை எதிர்கொள்ளவிருக்கிறது.
இத்தேர்தலுக்கு முன்னதாக, மாநிலத்தில் தனது பிரச்சாரத்தை தொடங்கிய அவர் இவ்வாறு கூறினார். அவர் பஞ்சாப் முதலமைச்சர் பகவந்த் மானை மறைமுகமாக சாடினாலும், அவரது "தனிப்பட்ட விஷயங்களை" தாக்குவதில் எச்சரிக்கையாக இருந்தார்.
இன்று (நவ. 4) சங்ரூரில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கட்சியின் 'இன்சாஃப் பேரணி'யில் உரையாற்றியபோது, மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர், தான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த போது மன்னுடன் ஏற்பட்ட உரையாடல்களை நினைவு கூர்ந்தார்.
"நான் அவருடன் மக்களவையில் இருந்தேன். அவர் (மான்) எங்களுடன் அங்கேயே, எங்கள் மத்தியில் அமர்ந்து நகைச்சுவைகளை சொல்வார். காலை 11 மணிக்கெல்லாம், அவர் மூச்சில் மதுவின் வாசனையை உணர முடியும்.
பகவந்த் மான் குடிக்கக் கூடாது என்று நான் சொல்லவில்லை; அது அவருடைய தனிப்பட்ட விஷயம். அவர் குடிக்க விரும்பினால், அது முற்றிலும் அவருடைய சொந்த விஷயம். ஆனால், போதைப்பொருள் பழக்கம் எனும் தீமையை நீங்கள் உண்மையாகவே எதிர்த்து போராட விரும்பினால், உங்கள் முதலமைச்சர் ஒவ்வொரு மாலையும் போதையில் இருக்க முடியாது," என்று ராகுல் காந்தி கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பஞ்சாபிற்காகப் போராடும் ஒருவர், போதைப்பொருள் ஏற்படுத்தும் வலியை உண்மையாக உணரும் ஒருவர், பஞ்சாபின் வலியை தன் இதயத்தில் சுமக்கும் ஒருவர் உங்களுக்கு தேவை," என்று அவர் கூறினார்.
இந்தக் கருத்துக்கள் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தின. அக்கட்டுரைகளை தரம் தாழ்ந்த தாக்குதல் என்றும், அத்தகைய ஒரு மூத்த தலைவருக்கு பொருத்தமற்றது என்றும் அது வர்ணித்தது.
காந்தியின் உரைக்கு எதிர்வினையாற்றிய ஆம் ஆத்மி கட்சியின் டெல்லி தலைவர் சௌரப் பரத்வாஜ், இதுபோன்ற குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைப்பதால் எந்த பயனும் இல்லை என்று கூறினார்.
"ராகுல் காந்தி மீது போதைப்பொருள் பயன்பாடு குறித்த குற்றச்சாட்டுகளும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைப்பதால் எந்த பயனும் இல்லை. ராகுல் காந்தியின் நிலையில், அவர் இதுபோன்ற மலிவான கருத்துக்களை கூறக்கூடாது என்று நான் உணர்கிறேன்," என்று பரத்வாஜ் கூறினார்.