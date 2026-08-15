எந்த சுதந்திர போராட்டத்தில் பங்கேற்றீர்கள்? ஆர்.எஸ்.எஸ். நோக்கி கேள்வி எழுப்பிய பிரியங்க் கார்கே

காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய தலைவரான மல்லிகார்ஜூன கார்கேவின் மகனும், கர்நாடக மாநில உள்துறை அமைச்சருமான பிரியங்க் கார்கே அரசு வளாகங்கள் மற்றும் பொதுச் சொத்துகளின் பயன்பாட்டைக் ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான கர்நாடக மசோதா 2026 கூறியதாவது:-
பா.ஜ.க.வினர் ஏன் இப்போது இந்த மசோதாவைக் கண்டு இவ்வளவு அஞ்சுகிறார்கள்? அவர்கள் இந்த மசோதாவைப் பார்த்திருக்கிறார்களா? உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றங்களின் உத்தரவுகளில் கூறப்பட்டுள்ளவற்றையே நாங்கள் இந்த மசோதாவில் நடைமுறைப்படுத்துகிறோம். அந்த மசோதாவில் எங்காவது ஏதேனும் அமைப்பின் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதா? ஏதேனும் சங்கத்தின் பெயர் உள்ளதா? ஏதேனும் நிறுவனத்தின் பெயர் உள்ளதா? அல்லது ஏதேனும் அரசியல் கட்சியின் பெயர் உள்ளதா?
நீதிமன்றங்களின் உத்தரவுகளைச் சட்டமாக்கினால், அதில் பா.ஜ.க.வுக்கு என்ன பிரச்சனை? ஒழுங்குபடுத்தும் பொறுப்பைக் கொண்ட மாநிலத்தின் உள்துறை அமைச்சர் நான்தான். பல நேரங்களில், உங்கள் வீட்டின் முன் பெரிய விழாவோ அல்லது ஊர்வலமோ நடக்கும்போது, யாருடைய அனுமதியுடன் இது நடக்கிறது? இது என்ன? என்று நீங்களே எங்களை அழைத்து கேட்பதில்லையா?.
அது ஒரு பொது இடம். நீங்கள் எதைச் செய்ய விரும்பினாலும் உங்கள் வீட்டு வளாகத்திலோ அல்லது அலுவலக வளாகத்திலோ செய்துகொள்ளுங்கள். யாருக்கும் எந்தப் பிரச்சனையும் இல்லை. இது ஒரு தடை என்று மசோதாவில் எங்கே சொல்லியிருக்கிறோம்?
ஆர்.எஸ்.எஸ். (RSS) அமைப்பிடம் நான் கேட்கும் ஒரே கேள்வி, எந்தச் சுதந்திரப் போராட்டத்தில் நீங்கள் பங்கேற்றீர்கள்? என்பதுதான். பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான மக்கள் அதில் இணைந்து போராடினார்கள். அப்போது நீங்கள் எங்கே இருந்தீர்கள்? தியாகிகளான 500 காங்கிரஸ் கட்சி உறுப்பினர்களின் பட்டியலை நான் தருகிறேன். அவர்கள் குறைந்தது 50 பேரின் பட்டியலையாவது தரட்டும்.
இந்தியப் பிரிவினைக்குப் பிறகு பல மதக் கலவரங்கள் நடந்தபோது, எந்தக் கலவரத்திலாவது நீங்கள் மக்களைப் பாதுகாத்தீர்களா? சொல்லப்போனால், மதக் கலவரங்கள் உங்களால்தான் ஏற்பட்டன. ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பைத் தடை செய்ய முடியாது. சந்தோஷ் மற்றும் மோகன் பகவத் கூறியது உண்மைதான். அவர்களைத் தடை செய்ய முடியாது. அதற்குக் காரணம், அவர்கள் முறையாகப் பதிவு கூட செய்யப்படவில்லை என்பதுதான். உங்கள் அமைப்பை நான் தடை செய்ய வேண்டுமானால், முதலில் நீங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டாமா? நீங்கள் பதிவு கூட செய்யப்படாமல் எப்படி உங்கள் செயல்பாடுகளை நடத்தி வருகிறீர்கள்?
முன்னேற்பாட்டுப் பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பு (Advance Security Liaison) பாதுகாப்பு யாருக்குக் கிடைக்கிறது என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம், இந்தியாவின் உள்துறை அமைச்சர் மற்றும் இந்தியப் பிரதமர் ஆகியோருக்கு அது வழங்கப்படுகிறது. மோகன் பகவத் விஷயத்திலும் அது உள்ளது. அதற்கான செலவு உங்கள் வரிப்பணத்திலிருந்தே மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
எனவே நான் கேட்பது என்னவென்றால், இன்று கலபுரகி (குல்பர்கா) மக்களின் வரிப்பணம் மோகன் பகவத்தின் பாதுகாப்பிற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் அதைச் செய்கிறீர்கள்? இந்த அமைப்பைச் சேர்ந்த 20 லட்சம் பேர் அணிவகுப்பு (route march) நடத்தும்போது கர்நாடகக் காவல்துறை அவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்கிறது.
பாகிஸ்தானுடனும் சீனாவுடனும் நாம் உறவு வைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு அவர்கள் யார்? பிரியங்க் கார்கே ஏதாவது பேசினால், அவர் வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாதபடி பார்த்துக் கொள்வோம் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் நேற்று கூறியதை நான் பார்த்தேன். ஏன்? ஆர்எஸ்எஸ் என்ன செய்யப்போகிறது, என்னைச் சுட்டுக் கொல்லப்போகிறதா? நீங்கள் அம்பேத்கரை விட்டுவைக்கவில்லை. காந்தியடிகளையும் விட்டுவைக்கவில்லை. என்னை மட்டும் விட்டுவைப்பீர்களா? ஆர்.எஸ்.எஸ். பயங்கரவாத அமைப்பு என்ற எனது கருத்தை அவரகள் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இல்லையா?
இவ்வாறு பிரியங்க் கார்கே தெரிவித்தார்.