இந்திய கலாச்சார உடையில் அசத்திய இங்கிலாந்து இளவரசர் வில்லியம்: மும்பையில் உற்சாக வரவேற்பு!

இளவரசர் வில்லியம் மற்றும் கேட் மிடில்டன் ஆகியோர் நவம்பர் 18-ஆம் தேதி டெல்லி செல்ல உள்ளனர். அங்கு இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடியைச் சந்தித்து இருநாட்டு உறவுகள் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் தொடர்பான ஒத்துழைப்பு குறித்து ஆலோசனை நடத்த உள்ளனர்.
மூன்று நாள் அரசுமுறைப் பயணமாக இன்று (நவம்பர் 16) இந்தியா வந்தடைந்த இங்கிலாந்து இளவரசர் வில்லியம் மற்றும் இளவரசி கேட் மிடில்டன் ஆகியோர் மும்பையில் தங்களது முதல் பொது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர். இதில் இந்திய கலாச்சாரத்திற்கு மதிப்பளிக்கும் விதமாக இளவரசர் வில்லியம் அடர் நீல நிற நேரு ஜாக்கெட் பாணியிலான மேல் ஆடையை (Waistcoat) அணிந்து அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார்.
இந்தியாவின் பிரபல ஆடை வடிவமைப்பு நிறுவனமான 'கார்டோ' இந்த பிரத்யேக ஆடையை உருவாக்கியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. மேற்கு வங்க மாநிலத்தைச் சேர்ந்த திறமையான கைத்தறி நெசவாளர்களால், பாரம்பரிய 'எக்ஸ்ட்ரா-வெஃப்ட்' நெசவு முறையைப் பயன்படுத்தி தூய பருத்தியால் இந்த நேரு ஜாக்கெட் நெய்யப்பட்டுள்ளது. மிகவும் மென்மையாகவும், சவுகரியமாகவும் இருக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த உடை, இந்திய கைத்தறித் துறைக்கு இளவரசர் அளித்த அங்கீகாரமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
மும்பையில் பள்ளி மாணவர்களுடன் நடைபெற்ற 'கல்லி கிரிக்கெட்' போட்டியில் பங்கேற்பதற்கு முன்பாக, இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கரை இளவரசர் தம்பதியினர் சந்தித்தனர். அப்போது பாரம்பரிய மண் குவளையில் தேநீர் அருந்தியபடியே மூவரும் உற்சாகமாக உரையாடினர். இதனைத் தொடர்ந்து, சச்சின் டெண்டுல்கரின் வழிகாட்டுதலுடன் இளவரசர் வில்லியம் மாணவர்களுடன் இணைந்து கிரிக்கெட் விளையாடி மகிழ்ந்தார். இளவரசி கேட் மிடில்டன் மைதானத்தின் ஓரத்தில் நின்று கைதட்டி வீரர்களை உற்சாகப்படுத்தினார். 2016-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு இளவரசர் தம்பதியினர் இணைந்து மேற்கொள்ளும் முதல் இந்தியப் பயணம் இதுவாகும்.
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை ஊக்குவிக்கும் 'எர்த்ஷாட் பரிசு' வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்பதே இந்தப் பயணத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். மும்பையில் நடைபெறும் இந்த விழா மற்றும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை முடித்துக்கொண்டு, இளவரசர் வில்லியம் மற்றும் கேட் மிடில்டன் ஆகியோர் நவம்பர் 18-ஆம் தேதி டெல்லி செல்ல உள்ளனர். அங்கு இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடியைச் சந்தித்து இருநாட்டு உறவுகள் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் தொடர்பான ஒத்துழைப்பு குறித்து ஆலோசனை நடத்த உள்ளனர்.