திரை பிரபலங்களுக்கு குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்மு விடுத்த முக்கிய கோரிக்கை

72-ஆவது தேசிய திரைப்பட விருது வழங்கும் விழாவில், பிரபல திரைப்பட நட்சத்திரங்களுக்கு குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்மு ஒரு முக்கிய தகவலை தெரிவித்தார்: நீங்கள் எதை ஆதரிக்கிறீர்கள் என்பதில் கவனமாக இருங்கள்.
குஜராத்தின் ஏக்தா நகரில் நடைபெற்ற தேசிய விருது வழங்கும் விழாவில் பேசிய அவர், குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் மீது பிரபலங்களுக்கு பெரும் செல்வாக்கு உள்ளது என்றும், அவர்களின் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பொருட்களை விளம்பரப்படுத்த அந்த செல்வாக்கைப் பயன்படுத்த கூடாது என்றும் கூறினார்.
திரைப்பட நட்சத்திரங்கள், தங்களது ரசிகர்களின், குறிப்பாக இளம் வயதினரின், தெரிவுகள் மற்றும் பழக்கவழக்கங்களில் வலுவான தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்று ஜனாதிபதி கூறினார்.
"வெற்றிகரமான கலைஞர்கள் ஒழுக்கமான வாழ்க்கை முறையின் நன்மைகளை பற்றி பேசும்போது, மில்லியன் கணக்கான குழந்தைகளும் இளைஞர்களும் அவர்களை பின்பற்றுகிறார்கள்.
மக்களின் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்களை பிரபல கலைஞர்கள் ஆதரிக்க வேண்டாம் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். உண்மையான நட்சத்திரம் என்பவர் ஒளியை பரப்புபவரே தவிர, இருளை அல்ல," என்று முர்மு கூறினார்.
ஒரு பிரபலமான கலைஞராக இருப்பதில் உள்ள பொறுப்பு குறித்தும், திரைப்படங்களில் நடிப்பதை தாண்டி பிரபலங்கள் கொண்டிருக்கும் செல்வாக்கு குறித்தும் அவர் பேசினார். இந்திய சினிமா குறித்து பேசிய முர்மு, நாடு முழுவதும் உருவாக்கப்படும் திரைப்படங்களின் தரம், திரையுலகின் எதிர்காலம் மீது தனக்கு நம்பிக்கையை அளித்திருப்பதாக கூறினார்.
"நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் தரமான திரைப்படங்களை பற்றி அறிந்துகொள்வது, நமது திரைப்படங்கள் தரத்தில் உலகத்தரம் வாய்ந்த அளவுகோல்களை அமைக்கும் என்ற எனது நம்பிக்கையை மேலும் வலுப்படுத்துகிறது. உங்கள் அனைவருக்கும் மற்றும் திரைப்பட துறைக்கும் ஒரு பொன்னான எதிர்காலம் அமைய வாழ்த்துகிறேன்," என்று முர்மு கூறினார்.
இந்தியாவின் படைப்பாற்றல் பொருளாதாரத்தில் பிரபல திரைப்படக் கலைஞர்களின் பங்கையும், பரந்த பார்வையாளர்களைச் சென்றடையும் அவர்களின் திறனையும் அவர் எடுத்துரைத்தார்.
விழாவில் மூத்த கன்னட நடிகர் ஆனந்த் நாக், இந்திய சினிமாவின் உயரிய விருதான தாதாசாகேப் பால்கே விருதை பெற்றார்.
'ஆர்டிகிள் 370' படத்திற்காக யாமி கௌதம் சிறந்த நடிகைக்கான விருதை வென்றார். மம்மூட்டி மற்றும் கார்த்திக் ஆர்யன் ஆகியோர் தங்களது நடிப்பிற்காக சிறந்த நடிகர் விருதுகளை வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டனர்.