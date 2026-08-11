ரெஸ்யூம் கொடுங்க, 10,000 பேருக்கு வேலை கொடுக்கிறேன் - நன்றி தெரிவிக்கும் பயணத்தில் பிரசாந்த் கிஷோர் உறுதி!

தேர்தல் வியூக நிபுணராக இருந்து சட்டமன்ற உறுப்பினராக மாறியிருக்கும் பிரசாந்த் கிஷோர், உணவு தானியம், கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு ஆகிய அத்தியாவசிய பிரச்சினைகளை சரிசெய்வதற்காக, தனது பாங்கிபூர் தொகுதியிடம் மூன்று மாத கால அவகாசம் கோரியுள்ளார்.
இன்று தனது "நன்றி தெரிவிக்கும் பயணத்தை" தொடங்கிய கிஷோர், ஒரு பள்ளியில் 10,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்குவதாக உறுதியளித்தார். ராம் கோவிந்த் சிங் பெண்கள் உயர்நிலைப் பள்ளியில் அவர் மாணவிகளைச் சந்தித்தார். அவருடைய வார்த்தைகள், அவர்களின் பெற்றோரைப் போலவே மாணவிகளுக்கும் பொருந்தின.
"உங்கள் பிள்ளை படித்திருந்தால், அவர்களின் சுயவிவரத் தரவுகளை என் அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்கவும். இங்கிருந்து குறைந்தபட்சம் 10,000 இளைஞர்களுக்கு நாங்கள் உடனடியாக வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்பாடு செய்வோம். பீகாரில் உள்ள எந்தவொரு சட்டமன்ற தொகுதியிலிருந்தும் அதிக எண்ணிக்கையிலான வேலைகளைப் பெறப்போகிறார்கள் என்றால், அது பாங்கிபூர் பகுதி மக்களாகத்தான் இருப்பார்கள்.
நான் சொல்வதை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் -- நாடு முழுவதும் உள்ள எனது தொடர்பாளர்கள் அனைவரையும் பீகார் மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்குமாறு நான் வலியுறுத்தியுள்ளேன். மேலும், பீகாரில் 'ஜன் சூரஜ்' முறை நிறுவப்பட்டவுடன், உங்கள் பிள்ளைகள் பிழைப்புக்காக வேறு இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்காது என்பதை உறுதியாக நம்பலாம்," என்று அவர் கூறினார்.
30 ஆண்டுகளாக பாஜகவுக்கு வாக்களித்து வந்த பா.ஜ.க. தலைவர் நிதின் நவீனின் தொகுதியில், கிஷோர் வெற்றி பெற்றிருப்பது ஒரு எதிர்பாராத தீர்ப்பாகும். தேர்வு வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக நடந்த மாபெரும் போராட்டங்களை தொடர்ந்து இளைஞர்கள் அளித்த வாக்குகளே இதற்கு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.
பாங்கிபூர் வாக்காளர்களில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் 30 வயதுக்குட்பட்டவர்கள், அவர்கள் பெரிய கனவுகளைத் துரத்துகிறார்கள். நீட் மற்றும் யு.ஜி.சி. தலைமையிலான கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்வது பலருக்கு வழக்கமான இலக்குகளாக உள்ளன.
யார்பூர் ராஜ்புதானா கோபால் சரண் சிங் பாதையில் பேசிய கிஷோர், தனது வெற்றி மக்களின் வாழ்க்கையை மாற்றியமைக்கும் என்று அவர்கள் நம்புவதாகக் குறிப்பிட்டார். அத்தகைய மாற்றம் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பின் மூலமாக மட்டுமே சாத்தியமாகும் என்றும் அவர் கூறினார்.