"மகத்தான அத்தியாயம்!" தங்க மங்கை மீராபாய் சானுவுக்கு பிரதமர் மோடி புகழாரம்!

கிளாஸ்கோ 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளில், பெண்களுக்கான 48 கிலோ எடைப்பிரிவுப் போட்டியில் ஆதிக்கம் செலுத்தி, தனது மூன்றாவது தொடர்ச்சியான தங்க பதக்கத்தை வென்று, இந்தியாவிற்கு முதல் தங்க பதக்கத்தை பெற்று தந்த இந்திய பளுதூக்கும் வீராங்கனை மீராபாய் சானுவை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டினார்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளில், ஆண்களுக்கான 60 கிலோ எடை பிரிவில் சக நாட்டு வீரரான ரிஷிகாந்த சிங் வெள்ளி பதக்கம் வென்றதை தொடர்ந்து சானு தங்க பதக்கம் வென்றுள்ளார். இதையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
அதில், தங்கப் பதக்கம் வென்ற மீராபாய் சானுவிற்கு வாழ்த்து தெரிவித்ததோடு, அவரது நிலைத்தன்மையை பாராட்டி, தனது புகழ்பெற்ற விளையாட்டு வாழ்க்கையில் மற்றொரு காமன்வெல்த் பதக்கத்தை சேர்த்ததன் மூலம் அவர் ஒரு உத்வேகம் அளிப்பவர் என்றும் குறிப்பிட்டார்.
பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் தள பதிவில், "இந்திய பளுதூக்குதலில் மற்றுமொரு மகத்தான அத்தியாயம்! திறமையான மீராபாய் சானு, காமன்வெல்த் போட்டிகளில் 48 கிலோ எடை பிரிவில் அசத்தலான செயல்திறனை வெளிப்படுத்தி மீண்டும் ஒருமுறை தங்க பதக்கம் வென்று தனது திறமையை நிரூபித்துள்ளார்.
தொடர்ச்சியாக இரண்டு காமன்வெல்த் போட்டிகளில் தங்கம் மற்றும் தனது பெயரில் நான்காவது காமன்வெல்த் பதக்கத்துடன், அவர் ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் ஒரு உத்வேகமாக திகழ்கிறார். அவருக்கு வாழ்த்துகள்! அவரது எதிர்கால முயற்சிகளுக்கு நல்வாழ்த்துக்கள். #CWG2026,” என்று அவர் கூறினார்.
முன்னதாக ஸ்னாட்ச் பிரிவில் 85 கிலோ எடையை தூக்கி காமன்வெல்த் சாதனை படைத்திருந்த சானு, கிளீன் அண்ட் ஜெர்க் பிரிவை தொடங்கும் போது 82 கிலோ எடையை தூக்க மேற்கொண்ட முயற்சி தோல்வியடைந்தது.
அவர் தனது இரண்டாவது முயற்சியில் 82 கிலோ எடையை வெற்றிகரமாக தூக்கினார். அதனை தொடர்ந்து, தனது மூன்றாவது முயற்சியில் 85 கிலோ எடையை தூக்கி, புதிய விளையாட்டு மற்றும் காமன்வெல்த் சாதனையை நிகழ்த்தி மற்றொரு பிரமிக்க வைக்கும் செயல்திறனை வெளிப்படுத்தினார்.
பின்னர் சானு 105 கிலோ எடையை தூக்கி, அதனை வெற்றிகரமாக தன் தலைக்கு மேலே உயர்த்தி, தங்க பதக்கத்தை உறுதிசெய்ததோடு, காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளில் தனது ஹாட்ரிக் தங்க பதக்கங்களையும் வென்று சாதனை படைத்தார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம், 2018 மற்றும் 2022-ஆம் ஆண்டுகளில் காமன்வெல்த் போட்டிகளில் தான் வென்றிருந்த வெற்றிகளுடன் சானு மேலும் ஒரு தங்கப் பதக்கத்தைச் சேர்த்துள்ளார். மேலும், கிளாஸ்கோ 2026 போட்டிகளில் இந்தியா தனது முதல் தங்க பதக்கத்தையும் கைப்பற்றியுள்ளது.