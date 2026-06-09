பிரதமர் மோடி ஒரு வார பயணமாக பிரான்ஸ், ஸ்லோவாகியா செல்கிறார்: ஜி-7 மாநாட்டில் கலந்து கொள்கிறார்

இந்திய பிரதமர் மோடி மோடி ஒரு வாரம் பயணமாக பிரான்ஸ் மற்றும் ஸ்லோவாகியா நாடுகளுக்கு சுற்றுப் பயணம் செய்கிறார். வருகிற 13-ந்தேதி இந்தியாவில் இருந்து புறப்பட்டு பிரான்ஸ் நாட்டின் நீஸ் நகர் சென்றடைகிறார். அதன்பின் ஜூன் 14-ந்தேதி முதல் 16-ந்தேதி வரை ஸ்லோவாகியா செல்கிறார்.
பின்னர் 16-ந்தேதி முதல் 19-ந்தேதி வரை பிரான்ஸ் நாட்டின் பாரீஸ் நகர் செல்கிறார். அங்கு ஜி-7 மாநாட்டில் கலந்து கொள்கிறார். ஜூன் 14-ந்தேதி நீஸ் நகரில் பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரானை சந்தித்து இருநாட்டு உறவு தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்துகிறார். அப்போது இந்தியா- பிரான்ஸ் இடையிலான உறவு குறித்தும், இந்த தொடக்கத்தில் பேசப்பட்ட சிறப்பு குளோபல் மூலோபாய ஒத்துழைப்பை உயர்த்துவது பற்றியும் பேச இருக்கிறார்கள். அங்கு இருவரும் சேர்ந்து Bharat Innovates நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைக்கிறார்கள்.
இந்த நிகழ்ச்சியை முடித்த பிறகு, ஸ்லோவாகியா செல்கிறார். 1993-ஆம் ஆண்டு ஸ்லோவாகியா சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு, இந்தியா பிரதமர் ஒருவர் அங்கு செல்வது இதுவே முதல்முறையாகும்.