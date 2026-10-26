FIR-களுக்கு தடை விதித்த கேரள உயர் நீதிமன்றம்: பினராயி விஜயன் வரவேற்பு

'சி.எம்.ஆர்.எல்.' (CMRL) லஞ்ச விவகாரத்தில், கேரள முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீது ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு பதிவு செய்திருந்த முதல் தகவல் அறிக்கைகள் (FIR) மற்றும் அது தொடர்பான விசாரணைகளுக்கு, கேரள உயர் நீதிமன்றம் நான்கு வார காலத்திற்கு இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது.
இந்த உத்தரவை பினராயி விஜயன் வரவேற்றுள்ள நிலையில், பா.ஜ.க. இதனை "துரதிர்ஷ்டவசமானது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.
இந்த முதல் தகவல் அறிக்கைகள் மற்றும் விசாரணைகளை நிறுத்தி வைத்தது மட்டுமின்றி, 'சி.எம்.ஆர்.எல்.' லஞ்ச விவகாரம் தொடர்பாக அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) வழங்கிய தகவல்களின் அடிப்படையில், பினராயி விஜயன், அவரது மகள் வீணா டி. மற்றும் அவரது கணவர் பி.ஏ. முகமது ரியாஸ் ஆகியோர் மீது முதல் தகவல் அறிக்கைகளை பதிவு செய்யுமாறு, கடந்த அக்டோபர் 9 அன்று தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவையும் உயர் நீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்துள்ளது.
கேரள சட்டப்பேரவையின் எதிர்க்கட்சி தலைவரான பினராயி விஜயன், இந்த தீர்ப்பை வரவேற்றதுடன், நாட்டின் நீதித்துறையின் மீது தனக்கு எப்போதும் நம்பிக்கை இருந்ததாக தெரிவித்தார்.
"சட்டம் அதன் போக்கில் செயல்படும் என்று நான் உறுதியாக நம்பினேன். இன்று கேரள உயர் நீதிமன்றத்தில் அதுதான் நடந்துள்ளது," என்று அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.
இதற்கு முன்னதாக, உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை வரவேற்ற இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) - சிபிஐ(எம்) மாநிலச் செயலாளர் எம்.வி. கோவிந்தன், இது சட்டத்தின் ஆட்சியை நிலைநாட்டும் செயல் என்று குறிப்பிட்டார்.
'கொச்சின் மினரல்ஸ் அண்ட் ரூட்டில் லிமிடெட்' (CMRL) தொடர்பான இந்த லஞ்ச விவகாரம், பினராயி விஜயனையும் சிபிஐ(எம்) கட்சியையும் குறி வைப்பதற்காகவே "கட்டமைக்கப்பட்டது" என்ற தங்கள் கட்சியின் நிலைப்பாட்டை, இந்த நீதிமன்ற உத்தரவு உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாக அவர் வாதிட்டார்.
இதுகுறித்து பேசிய கோவிந்தன், "இந்த வழக்கு ஆரம்பத்தில் வீணா மற்றும் அவரது, தற்போது செயல்பாட்டில் இல்லாத 'எக்சாலஜிக் சொல்யூஷன்ஸ்' நிறுவனத்திற்கு எதிரானதாக காட்டப்பட்டாலும், உண்மையில் இது பினராயி விஜயன், ரியாஸ் மற்றும் சிபிஐ(எம்) ஆகியோரை இலக்காக கொண்டதே ஆகும்.
முதல் தகவல் அறிக்கைகளை தொடர்ந்து முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் என்ற தவறான வாதங்களை ஏற்க மறுப்பதன் மூலம், உயர் நீதிமன்றம் சட்டத்தின் ஆட்சியை நிலைநாட்டியுள்ளது. நாங்கள் முன்பே கூறியது போல, இந்த கூட்டுச் சதியால் கட்சியின் மீது தொடுக்கப்படும் தாக்குதல்களை சட்ட ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் எதிர்கொள்வோம்," என்று அவர் கூறினார்.
மறுபுறம், பாஜக மாநில துணை தலைவர் ஷோன் ஜார்ஜ், உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த முடிவை "துரதிர்ஷ்டவசமானது" என்று குறிப்பிட்டார்.