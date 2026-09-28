அக்.2-ல் இருந்து இறைச்சி விளம்பரங்களை தடை செய்யுமாறு மத்திய அரசுக்கு பீட்டா வலியுறுத்தல்

விலங்கு உரிமைகள் அமைப்பான பீட்டா இந்தியா, மகாத்மா காந்தியின் அகிம்சை மீதான அர்ப்பணிப்பைக் கௌரவிக்கும் வகையில், விளம்பரப் பலகைகள், தொலைக்காட்சி, ஆன்லைன் தளங்கள் மற்றும் பிற ஊடகங்களில் இறைச்சியை ஊக்குவிக்கும் விளம்பரங்களை அக்டோபர் 2 முதல் தடை செய்யுமாறு மத்திய அரசை வலியுறுத்தியுள்ளது.
மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத் துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவிற்கு எழுதிய கடிதத்தில் "விலங்கு நலன், பொது சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் குறித்த கவலைகளைக் காரணம் காட்டி, நாடு தழுவிய அளவில் இறைச்சி விளம்பரங்களுக்குத் தடைவிதிக்க வேண்டும்" என்று பீட்டா இந்தியா வலியுறுத்தியுள்ளது.
"நாட்டில் இறைச்சி விளம்பரங்களை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதன் மூலமும், இந்தியா நீண்ட காலமாக உலகத்துடன் பகிர்ந்து வரும் கருணையான, ஆரோக்கியமான மற்றும் நிலையான இறைச்சியில்லா உணவு பாரம்பரியங்களை ஊக்குவிப்பதன் மூலமும் காந்திஜியின் அகிம்சை மரபுக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்று பீட்டா இந்தியா கேட்டுக்கொள்கிறது.
மேலும், ஆம்ஸ்டர்டாம், ஹார்லெம், உட்ரெக்ட் மற்றும் நிஜ்மெகன் உள்ளிட்ட பல ஐரோப்பிய நகரங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி விளம்பரங்களுக்கான கட்டுப்பாடுகளை அந்த அமைப்பு சுட்டிக்காட்டியதுடன், சுற்றுச்சூழல் அக்கறைகளின் காரணமாகவே இத்தகைய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டதாகவும் கூறியது.
பிரிக்ஸ் உச்சிமாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உலகத் தலைவர்களை உபசரித்தபோது, அங்கு பாரம்பரிய மற்றும் சர்வதேச இறைச்சியில்லா உணவு பரிமாறப்பட்டது.
கோழிகள் உணர்வுடன் இருக்கும்போதே வெட்டப்படுவதாகவும், மாடுகள் மற்றும் எருமைகள் நெரிசலான வாகனங்களில் கொண்டு செல்லப்படுவதாகவும், ஆடுகள், செம்மறி ஆடுகள் மற்றும் பன்றிகள் கொடூரமாகக் கையாளப்படுவதாகவும் அது குற்றம் சாட்டியது.
தீவிர கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் கோழிச் சந்தைகள் தொற்று நோய்கள் பரவுவதற்கு வழிவகுக்கும் என்று கூறி, நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புத் திறன், உணவு தொடர்பான நோய்கள் மற்றும் H5N1 பறவைக் காய்ச்சலின் பெருந்தொற்றுத் திறன் குறித்தும் பீட்டா இந்தியா மேலும் கவலைகளை எழுப்பியது.
உலகளவில் சுமார் 73 சதவீத நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் உணவுக்காக வளர்க்கப்படும் விலங்குகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்ற மதிப்பீடுகளை அது மேற்கோள் காட்டியதுடன், 2050-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவில் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புத் திறனால் சுமார் இரண்டு மில்லியன் இறப்புகள் ஏற்படக்கூடும் என்று கணிப்புகள் எச்சரித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தது.
மேலும் அகிம்சையில் வேரூன்றிய, இறைச்சி உண்ணாத உணவுப் பழக்கம் கொண்ட பல நூற்றாண்டுகள் பழமையான பாரம்பரியம் இந்தியாவில் உள்ளது என்றும், உலகின் மிகப்பெரிய சைவ உணவு உண்போர் மக்கள்தொகை இங்கு உள்ளது என்றும் அந்த அமைப்பு கூறியது.