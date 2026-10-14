செல்போன் திருடன் கைகளை பிடித்துக் கொண்ட பயணிகள்: ரெயிலில் இழுத்துச் செல்லப்பட்ட அதிர்ச்சி வீடியோ

செல்போன் திருடன் என்ற சந்தேகத்தில் பயணிகள் வாலிபர் ஒருவரின் கைகளை பிடித்துக் கொண்டதால், ரெயிலில் தொடங்கியபடி இழத்துச் சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பீகார் மாநிலம் பாகல்பூர் மாவட்டத்தில் ஷிவ்நாராயன்பூர் ரெயில் நிலையம் உள்ளது. இந்த ரெயில் நிலையத்தில் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் ஒன்று நின்று கொண்டிருந்தது. பயணிகள் ஏறுவதும், இறங்குவதுமாக இருந்தனர்.
அப்போது ஒரு கோச்சில் ஜன்னல் ஓரத்தில் இருந்த பயணி செல்போன் பார்த்துக் கொண்டிருந்ததாக தெரிகிறது. ரெயில் புறப்படும் நேரத்தில் வாலிபர் ஒருவர் செல்போனை பறிக்க முயற்சி செய்துள்ளார். நொடிபொழுதில் சுதாரித்த அந்த பயணி வாலிபரின் கையை பிடித்துக் கொண்டார். அவருடன் சக பயணிகள் சேர்ந்து இரண்டு கைகளையும் பிடித்துக் கொண்டனர்.
இதனால் பயணிகளிடம் இருந்து அந்த வாலிபரால் தப்பிய முடியவில்லை. அதேநேரத்தில் ரெயில் புறப்பட்டுவிட்டது. ரெயில் வேகம் எடுக்க அவரால் பிளாட்பாரத்தில் காலை ஊன்றி ஓட முடியவில்லை. ரெயில் தொங்கியபடியும், பிளாட்பாரத்தில் இழுத்தபடியும் வாலிபர் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் வகையில் பயணிகளால் பிடிக்கப்பட்டிருந்தார்.
இதற்கு மேலும் அவரை பிடித்துக் கொண்டால் பிளாட்பாரத்திற்கு வெளியில் ரெயில் வேகமாக செல்லும்போது கீழே விழுந்த உயிரிழப்பது நிச்சயம் என நினைத்த பயணிகள், அவரது கைகளை விடுவித்தனர். இதனால் பிளாட்பாரத்தில் விழுந்தார். நல்லவேளையாக ரெயில் தண்டவாளத்திற்குள் இழுத்துச் செல்லவில்லை. பிளாட்பாரத்தில் விழுந்தார்.
உடனே அங்கிருந்த போலீசார் அவரை காப்பாற்ற சென்றனர். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ரெயில்கள் பிளாட்பாரங்களில் நிற்கும்போது, ஜன்னல் ஓரத்தில் இருக்கும் பயணிகள் செல்போன்களை பயன்படுத்த வேண்டாம். நகைகளை பத்திரமாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என ரெயில்வே போலீசார் தொடர்ந்து அறிவுறுத்தி வருகின்றனர். இருந்தபோதிலும் ஒருசில பயணிகள் செல்போன்களை பயன்படுத்துவதால், அதை சிலர் பறித்துச் செல்ல முயற்சிக்கின்றனர்.