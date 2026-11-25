விசேஷ நாட்களில் பனீரின் தேவை பன்மடங்கு உயர்கிறது. இந்தச் சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்தி சில உற்பத்தியாளர்கள் செலவைக் குறைக்கவும், அளவை அதிகரிக்கவும் பாலின் கொழுப்புச் சத்துக்குப் பதிலாக மலிவான தாவர எண்ணெய்கள் மற்றும் ஸ்டார்ச் போன்றவற்றைக் கலப்படம் செய்கின்றனர்.
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் ரேபரேலி மாவட்டத்தில் உள்ள பச்ச்ராவன் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட அகோரா கிராமத்தில் இயங்கி வந்த பனீர் தயாரிப்பு ஆலையில் உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத் துறை அதிகாரிகள் நேற்று முன்தினம் இரவு திடீர் சோதனை நடத்தினர். சுகாதாரமற்ற முறையில் பனீர் தயாரிக்கப்படுவதாகக் கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்தச் சோதனையில், துணிகளை வெண்மையாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் 'ராணிபால்' எனப்படும் ஒளியியல் வெளுப்பான், சுத்திகரிக்கப்பட்ட பாமாயில், சிட்ரிக் அமிலம் மற்றும் காஸ்டிக் சோடா ஆகிய ரசாயனங்களைக் கலந்து போலியான பனீர் தயாரிக்கப்பட்டது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
சோதனையின் போது அங்கிருந்த ரசாயனங்கள், பால் மற்றும் பனீர் மாதிரிகளை ஆய்வகப் பரிசோதனைக்காக அதிகாரிகள் சேகரித்தனர். மேலும், விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் 1,300 லிட்டர் பால் மற்றும் பனீர் தயாரிப்புப் பொருட்கள் அனைத்தும் அதிகாரிகளால் அங்கேயே அழிக்கப்பட்டன. இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக ஆலையின் உரிமையாளர் மற்றும் மூன்று பேர் மீது காவல் நிலையத்தில் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்திய வீடுகள், உணவகங்கள் மற்றும் திருமண விருந்துகளில் பனீர் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுவதால், விசேஷ நாட்களில் இதற்கான தேவை பன்மடங்கு உயர்கிறது. இந்தச் சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்தி சில உற்பத்தியாளர்கள் செலவைக் குறைக்கவும், அளவை அதிகரிக்கவும் பாலின் கொழுப்புச் சத்துக்குப் பதிலாக மலிவான தாவர எண்ணெய்கள் மற்றும் ஸ்டார்ச் போன்றவற்றைக் கலப்படம் செய்கின்றனர். பண்டிகைக் காலங்களில் பால் மற்றும் பால் பொருட்களின் தரத்தைத் தீவிரமாகக் கண்காணிக்குமாறு மாநில உணவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுக்கு இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் ஏற்கனவே அறிவுறுத்தியுள்ளது.
பனீரில் ஸ்டார்ச் கலப்படம் செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை வீட்டிலேயே எளிமையாகக் கண்டறியலாம் என இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதல் தெரிவிக்கிறது. சிறிதளவு பனீரைத் தண்ணீரில் போட்டு கொதிக்க வைத்து, அது ஆறிய பிறகு சில துளிகள் அயோடின் கரைசலைச் சேர்க்க வேண்டும். அப்போது பனீர் நீல நிறமாக மாறினால் அதில் ஸ்டார்ச் கலந்திருப்பதை உறுதி செய்யலாம். இருப்பினும், ரசாயனக் கலப்படங்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரி மாசுபாடுகளைத் துல்லியமாகக் கண்டறிய ஆய்வகப் பரிசோதனை மட்டுமே முழுமையான தீர்வாக அமையும்.