ஒடிசாவில் பிறந்த 900-க்கும் மேற்பட்ட பச்சிளங்குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர் அர்னாப் என பெயர் சூட்டினர்

மாநிலத்தின் தென்பகுதிகளைக் கடுமையாகப் பாதித்த அர்னாப் புயலின் போது, ஒடிசா முழுவதும் 900-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் பிறந்தன என்று முதலமைச்சர் மோகன் சரண் மாஜி தெரிவித்தார்.
புயல் கரையை கடந்த பின்னரான நிலைமையை ஆய்வு செய்த மாஜி, புயலுக்கு முன்னதாக 2,245 கர்ப்பிணி பெண்கள் வெவ்வேறு சுகாதார நிறுவனங்களுக்கு மாற்றப்பட்டதாகவும், அவர்களில் 931 பேர் அந்த காலகட்டத்தில் பிரசவித்ததாகவும் கூறினார்.
"அனைத்து நிகழ்வுகளிலும், தாய்மார்களும் குழந்தைகளும் நலமாக உள்ளனர்," என்று அவர் கூறினார்.
அர்னாப் புயல் அதிகாலை 2 மணி முதல் காலை 8 மணிக்குள் அண்டை மாநிலமான ஆந்திர பிரதேச கடற்கரையை கடந்ததால், ஒடிசாவின் பல பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது. மோசமான வானிலை நிலவும் சூழலில், பாதுகாப்பான பிரசவத்தை உறுதி செய்வதற்காக கர்ப்பிணி பெண்களை மருத்துவமனைகளுக்கு மாற்றுவதற்கு மாநில அரசு முன்னுரிமை அளித்து வருவதாக மாஜி கூறினார்.
சில பெற்றோர்கள் தங்கள் ஆண் குழந்தைகளுக்கு அர்னாப் என்றும், பெண் குழந்தைகளுக்கு பர்ஷா என்றும் பெயரிட்டனர். ஆண் குழந்தைகளுக்கு தூஃபான் மற்றும் பவன், பெண் குழந்தைகளுக்கு பதாசி போன்ற பிற பெயர்களும் இருந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
பத்ராபூரில் உள்ள பெங்கேய் சாஹியை சேர்ந்த 30 வயதான சுகந்தி பிரதான், பத்ராபூரில் உள்ள சமூக சுகாதார மையத்தில் ஒரு ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுத்து, அக்குழந்தைக்கு அர்னாப் எனப் பெயரிட்டார்.
பெற்றோர் பெயரை தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, சுகாதார மையத்தின் மருத்துவ அதிகாரியான சம்பித் பெக்ரே பிறப்பு சான்றிதழை வழங்கினார். முதல் முறையாகத் தாயான பிரதான், அந்தப் பெயரை கேட்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தார்.
"நாங்கள் அவனுக்கு அர்னாப் என்று பெயரிட முடிவு செய்தோம். புயல் காரணமாக என் மனைவி பிரசவத்திற்காக முன்கூட்டியே மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார்," என்று அக்குழந்தையின் தந்தையும் தொழிலதிபருமான சக்ரதர் சபர் கூறினார்.
கஞ்சம் மாவட்டத்தில், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அக்டோபர் 25 முதல் 493 கர்ப்பிணி பெண்கள் அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
பிற்பகல் 1 மணிக்குள் 220 பேர் பிரசவித்ததாக தலைமை மாவட்ட மருத்துவ மற்றும் பொது சுகாதார அதிகாரி எஸ். காமேஸ்வர ராவ் தெரிவித்தார்.
"பிறந்த குழந்தைகளில் 101 ஆண் குழந்தைகளும் 119 பெண் குழந்தைகளும் அடங்குவர். தாய்மார்களும் குழந்தைகளும் நல்ல நிலையில் இருந்தனர், அவர்களில் சிலர் ஏற்கனவே மருத்துவமனைகளில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுவிட்டனர்," என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
அர்னாப் புயலுக்கு வங்காளதேசம் பெயரிட்டது. இப்பெயர் "ஓர்னாப்" என உச்சரிக்கப்படுகிறது. இது, கடல் அல்லது பரந்த நீர்நிலை என்று பொருள்படும் 'அர்ணவ' என்ற சமஸ்கிருத வார்த்தையில் இருந்து பெறப்பட்டது. இது வங்காளிகளிடையே ஒரு பொதுவான பெயராகும்.
வங்காள விரிகுடா மற்றும் அரபிக்கடலில் உருவாகும் சூறாவளிகளுக்கு, உலக வானிலை ஆய்வு நிறுவனம் / ஐக்கிய நாடுகளின் ஆசியா மற்றும் பசிபிக் பொருளாதார மற்றும் சமூக ஆணையத்தின் வெப்பமண்டல சூறாவளிகள் குழுவின் உறுப்பினர்களால் பெயரிடப்படுகிறது.
ஒரே நேரத்தில் ஏற்படும் புயல்களை வேறுபடுத்தி, அவற்றை எளிதாக அடையாளம் காணும் நோக்கில், இந்த நடைமுறை 2004-இல் தொடங்கியது.