பிரதமர் இல்லம் அருகே உள்ள மசூதியை காலி செய்ய உத்தரவு - காஷ்மீரின் தலைமை மதகுரு உமர் ஃபாரூக் கவலை தெரிவிப்பு

டெல்லியில், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அதிகாரப்பூர்வ இல்லத்திற்கு அருகிலுள்ள ரேஸ் கோர்ஸ் பகுதியில் அமைந்துள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பள்ளிவாசலுக்கு, அரசுக்குச் சொந்தமான நிலத்தில் அத்துமீறிக் கட்டப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி, ஆறு நாட்களுக்குள் காலி செய்ய வேண்டும் என நிலம் மற்றும் மேம்பாட்டு அலுவலகம் (L&DO) வெளியேற்ற வேண்டும் என்று காலக்கெடு விதித்து உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில் இது உத்தரவு கவலை அளிப்பதாக காஷ்மீரின் மூத்த மதகுரு மிர்வைஸ் உமர் ஃபாரூக் கவலை தெரிவித்துள்ளார்
இது குறித்து அவர் தனது சமூகவலைதள பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது
1977 முதல் அரசிதழில் வெளியிடப்பட்ட வக்ஃப் சொத்தாகவும், பட்டியலிடப்பட்ட பாரம்பரியத் தளமாகவும் உள்ள டெல்லியின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ரேஸ் கோர்ஸ் மசூதி, ஆறு நாட்களுக்குள் காலி செய்யப்படும் நிலையை எதிர்கொள்வது மிகவும் கவலையளிக்கிறது. அதைப் பாதுகாக்க வக்ஃப் அதிகாரிகள் தவறிவிட்டதாகக் கூறப்படுவது அதைவிடவும் அச்சமூட்டுகிறது
முஸ்லிம் வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு இதுதான் புதிய இயல்பாக மாறி வருகிறதா? இதனால்தான் நாங்கள் வக்ஃப் திருத்தங்களையும், நியமிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மூலம் முஸ்லிம் மத அறக்கட்டளைகள் மீதான அரசின் கட்டுப்பாட்டை அதிகரிப்பதையும் கடுமையாக எதிர்த்தோம். சட்டப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு மசூதியையே பாதுகாக்க முடியாவிட்டால், மற்றவற்றுக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கிறது?
என்று தெரிவித்துள்ளார்.