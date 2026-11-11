ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒரு தேர்வு மையம் அமைக்க தேசிய தேர்வு முகமை திட்டம்

நுழைவுத் தேர்வுகளுக்காக லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் நீண்ட தூரம் பயணம் செய்வதை தவிர்க்க செய்யும் ஒரு நடவடிக்கையாக, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் குறைந்தபட்சம் ஒரு தேர்வு மையம் இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில், நாடு தழுவிய அளவில் தரப்படுத்தப்பட்ட தேர்வு மையங்களின் தொகுப்பை உருவாக்கும் முயற்சியை கல்வி அமைச்சகம் தொடங்கியுள்ளது.
கடைசி நேர இடையூறுகளைச் சமாளிக்க அருகிலேயே மாற்று மையங்களை அமைப்பதையும் இந்த திட்டம் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. இதற்கு இணையாக, தொடர்ச்சியான பாதுகாப்பு மீறல்கள் மற்றும் இடையூறுகளை தொடர்ந்து தேர்வு அமைப்பில் மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு பரந்த சீரமைப்பின் ஒரு பகுதியாக, தேசிய தேர்வு முகமை ( NTA ), ஓய்வுபெற்ற ஆயுத படைகள் மற்றும் துணை ராணுவ படையினர் உட்பட, சுதந்திரமான பார்வையாளர்களின் ஒரு நிரந்தர குழுவை உருவாக்கி வருகிறது.
போதுமான தேர்வு உள்கட்டமைப்பு இல்லாமை மற்றும் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தேர்வுகளை மேற்பார்வையிட பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்களின் பற்றாக்குறை ஆகிய இரண்டு தொடர்ச்சியான பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காணும் நோக்கில் இந்த இரட்டை முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
500-க்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் தேர்வுகளை நடத்தும் தேசிய தேர்வு முகமை, கணினி வழித் தேர்வுகள் மற்றும் காகித வழி தேர்வுகள் ஆகிய இரண்டிற்குமான தனது வலையமைப்பை விரிவுபடுத்துவதற்காக, நாடு முழுவதும் உள்ள கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் தேர்வு சேவை வழங்குநர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்களை வரவேற்றுள்ளது. இளங்கலை நீட் தேர்வை காகித வழி தேர்வில் இருந்து கணினி வழி தேர்வுக்கு மாற்றுவது குறித்து அரசு பரிசீலித்து வருகிறது.
நவம்பர் 7-ஆம் தேதி அறிவிப்பின்படி, ஒரு வழக்கமான கணினி வழித் தேர்வு மையத்தில், கூடுதல் இடவசதி உட்பட, ஒரு ஷிப்டுக்குக் குறைந்தபட்சம் 285 செயல்படும் கணினிப் பணிநிலையங்கள் இருக்க வேண்டும். அதே சமயம், ஒரு காகித வழித் தேர்வு மையம் குறைந்தபட்சம் 250 தேர்வர்களுக்கு இடமளிக்கும் திறன் கொண்டிருக்க வேண்டும். தேர்வு வசதிகள் குறைவாக உள்ள இடங்களில் சிறிய CBT மையங்களை கருத்தில் கொள்ளலாம்.