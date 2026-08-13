இந்தியா

வார இறுதி நாட்களில் வேலையே இல்லை: டிரெண்டாகும் இந்திய வம்சாவளி பெண் தொழிலதிபரின் கொள்கை!

இந்தக் கடுமையான நடைமுறையின் காரணமாக, சில பெரிய வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது ஒப்பந்தங்களை ரத்து செய்துவிட்டு வெளியேறியுள்ளனர்.
Sara Sham
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மும்பையில் பிறந்து சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற உட்புற வடிவமைப்பு (Interior Design) கலைஞராக விளங்கும் சாரா ஷாம், தனது நிறுவன ஊழியர்களுக்கு வார இறுதி நாட்களில் எவ்வித வேலையும் தரப்படுவதில்லை என்ற அறிவிப்பின் மூலம் உலகளவில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார். மாலை 6 மணிக்கு மேல் தனது அலுவலகப் பணிகளை முற்றிலும் நிறுத்திவிடும் இவரது இந்த அதிரடி நடைமுறை, கார்ப்பரேட் உலகில் பணி கலாச்சாரம் குறித்த புதிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஊழியர்களின் நலனே முக்கியம்

சாரா ஷாம் நடத்தும் வடிவமைப்பு நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள், தினமும் காலை 9 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை மட்டுமே வேலை செய்கிறார்கள். திட்டப்பணிகள் முடிவதில் தாமதம் ஏற்பட்டாலும், வார இறுதி நாட்களிலோ அல்லது ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலோ ஊழியர்களுக்கு தொலைபேசி அழைப்புகளோ அல்லது அவசரக் கெடுவோ விதிக்கப்படுவதில்லை. காலக்கெடுவைத் தவறவிடும் சூழல் உருவாகும்போது, இருக்கும் ஊழியர்களை அதிக நேரம் வேலை செய்ய வற்புறுத்துவதற்குப் பதிலாக, புதிய பணியாளர்களைச் சேர்த்துக் கொள்வதையே சாரா வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளார்.

இந்தக் கடுமையான நடைமுறையின் காரணமாக, சில பெரிய வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது ஒப்பந்தங்களை ரத்து செய்துவிட்டு வெளியேறியுள்ளனர். வார இறுதி நாட்களில் தங்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடிய பிற நிறுவனங்களை அவர்கள் நாடியபோதிலும், சாரா தனது கொள்கையிலிருந்து சிறிதும் பின்வாங்கவில்லை. வாடிக்கையாளர்களை இழப்பதைப் பற்றி கவலைப்படாமல், ஊழியர்களின் ஓய்வு நேரத்திற்கு முன்னுரிமை அளிப்பதே தனது நிறுவனத்தின் முதன்மை இலக்கு என அவர் கூறுகிறார்.

டைப்பாற்றல் என்பது கிணறு போன்றது

தனது தொழில் வாழ்க்கையின் ஆரம்பக் கட்டத்தில் தானும் தினமும் நள்ளிரவு வரை உழைத்து, குடும்ப நேரத்தையும், ஓய்வையும் இழந்ததாகத் தெரிவிக்கும் சாரா, நாளடைவில் தனது சிந்தனையை மாற்றிக் கொண்டார். அதிக மணிநேரம் தொடர்ச்சியாக வேலை செய்வதன் மூலம் சிறந்த படைப்புகள் உருவாக்கப்படுவதில்லை என்றும், போதிய ஓய்வு பெற்ற பின்னரே புதிய மற்றும் சிறந்த யோசனைகள் பிறக்கின்றன என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.

படைப்பாற்றலை அவர் ஒரு கிணற்றுடன் ஒப்பிட்டுக் கூறுகையில், குழாயைத் திறந்து வைத்தால் நீர் வந்துகொண்டே இருக்கும், ஆனால் கிணறு அப்படிப்பட்டது அல்ல; அதைத் தொடர்ந்து இறைத்துக் கொண்டே இருந்தால் ஒரு கட்டத்தில் நீர் வற்றிவிடும் என்று விளக்கம் அளித்துள்ளார். ஊழியர்களைத் தொடர்ந்து ஓய்வின்றி உழைக்க வைத்தால், அவர்களுடைய படைப்பாற்றல் படிப்படியாகக் குறைந்து, வேலையின் தரம் பாதிக்கப்படும் என்றும் அவர் எச்சரிக்கிறார்.

சர்வதேச அளவில் பாராட்டு

மைக்ரோசாப்ட் ஜப்பான் நிறுவனம் 2019-ஆம் ஆண்டில் பரிசோதனை முறையில் அமல்படுத்திய 4 நாள் வேலை வாரத் திட்டத்தையும் சாரா தனது உரையாடலில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். ஊழியர்களுக்குக் கூடுதல் ஓய்வு அளிக்கப்பட்டபோது அவர்களின் பணித்திறன் சுமார் 40 சதவீதம் அதிகரித்ததாக அந்த ஆய்வு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

சாரா ஷாமின் இந்த லிங்க்ட்இன் பதிவு தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. பெருநிறுவனங்களின் தீவிர பணி அழுத்தத்திற்கு மத்தியில், ஊழியர்களின் மனநலனுக்கும் பணி-வாழ்க்கை சமநிலைக்கும் முன்னுரிமை அளிக்கும் சாராவின் இந்தத் துணிச்சலான முடிவைப் பல தொழிலதிபர்களும் ஊழியர்களும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

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