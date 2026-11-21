மாருதியின் தொடக்கக் கால வரலாற்றை மேற்கோள் காட்டிய நிஷிகாந்த் துபே, 1970-ஆம் ஆண்டில் தான் மாருதி நிறுவப்பட்டதாகக் கூறப்படும் நிலையில், 1968-ஆம் ஆண்டிலேயே கார்கள் தயாரிக்க அரசு அனுமதி வழங்கியதாகக் குறிப்பிடப்படும் காலவரிசை முரண்பாட்டை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
மூத்த காங்கிரஸ் தலைவரான சோனியா காந்தி மீது பாஜக எம்.பி. நிஷிகாந்த் துபே கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார். 1970-ஆம் ஆண்டு தொடக்கக் காலத்தில் மாருதி தொடர்புடைய நிறுவனங்களில் சோனியா காந்திக்கு இருந்ததாகக் கூறப்படும் பங்குரிமை, பொறுப்புகள் மற்றும் அன்றைய அரசு அளித்த சலுகைகள் குறித்து அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இது பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் இடையிலான அரசியல் மோதலை மேலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
சமூக வலைதளமான எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள கோட்டா தொகுதி எம்.பி. நிஷிகாந்த் துபே, சோனியா காந்தியை 'மாருதியின் உண்மையான உரிமையாளர்' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். வெளிநாட்டுக் குடியுரிமை கொண்டவராக இருந்தபோதிலும், சோனியா காந்தி எவ்வாறு மாருதியின் நிர்வாக இயக்குநராகவும் 50 சதவீதப் பங்குதாரராகவும் செயல்பட முடிந்தது என்று அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். 1970-ஆம் ஆண்டில் இந்திய நிறுவனங்களில் வெளிநாட்டவர் இயக்குநராகப் பொறுப்பேற்க அன்றைய அரசு விதிகள் அனுமதிக்கவில்லை என்றும், அப்படியிருக்கையில் அவர் எவ்வாறு இயக்குநரானார் என்றும் துபே சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
மாருதியின் தொடக்கக் கால வரலாற்றை மேற்கோள் காட்டிய நிஷிகாந்த் துபே, 1970-ஆம் ஆண்டில் தான் மாருதி நிறுவப்பட்டதாகக் கூறப்படும் நிலையில், 1968-ஆம் ஆண்டிலேயே கார்கள் தயாரிக்க அரசு அனுமதி வழங்கியதாகக் குறிப்பிடப்படும் காலவரிசை முரண்பாட்டை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். மேலும், 1970 நவம்பர் 21 அன்று சஞ்சய் காந்தி, சோனியா காந்தியுடன் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் 'மாருதி டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்' நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்ததாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
1969-ஆம் ஆண்டில் வங்கிகள் தேசியமயமாக்கப்பட்ட நடவடிக்கை, சோனியா காந்தியுடன் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் நிறுவனங்களுக்கு நிதி உதவி கிடைப்பதை எளிதாக்குவதற்காக எடுக்கப்பட்டதா என்ற கேள்வியையும் அவர் எழுப்பியுள்ளார். அன்றைய பிரதமர் இந்திரா காந்தி 1969-ஆம் ஆண்டில் பிறப்பித்ததாகக் கூறப்படும் அமைச்சரவை உத்தரவு, தனது மருமகளின் நிறுவனம் கார்கள் தயாரிக்க வழிவகுத்ததா என்றும் துபே கேட்டுள்ளார்.
மாருதியின் செயல்பாடுகளில் பிரதமர் அலுவலகம் மற்றும் அரசு இயந்திரத்தின் தலையீடு இருந்ததாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ள நிஷிகாந்த் துபே, தனியார் நிறுவனத்தின் அலுவலகம் பிரதமர் அலுவலகத்திற்குள் திறக்கப்பட்டதாகவும், பிரதமரின் தனிச் செயலாளராக இருந்த தவான் நிறுவனத்தின் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். நிறுவனம் தொடங்கப்படுவதற்கு முன்பே பேருந்து கூண்டுகள் கட்டமைப்பதற்காக மாநில அரசுகள் மாருதிக்கு முன்பணம் வழங்கியதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
1970-ஆம் ஆண்டில் வெளிநாட்டவர்களுக்கு நிலம் ஒதுக்குவதில் ஹரியானா அரசின் கட்டுப்பாடுகள் இருந்ததாகக் கூறப்படும் நிலையில், சோனியா காந்திக்கு எவ்வாறு நிலம் ஒதுக்கப்பட்டது என்றும் துபே கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். சிமெண்ட், எஃகு மற்றும் நிலக்கரி ஆகியவற்றை அரசு நிறுவனங்கள் பணம் பெறாமலேயே மாருதிக்கு வழங்கியது எப்படி என்றும், 1972 ஏப்ரல் 3 அன்று நிறுவனம் தொடர்பான பயணத்திற்காக சஞ்சய் காந்தி அரசுச் செலவில் வெளிநாடு சென்றதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
சோனியா காந்தி சொந்தப் பணத்தை முதலீடு செய்யாமலேயே பெரிய வணிகத்தை உருவாக்கியதாகவும், இந்திரா காந்தி ஒரு சலுகையாக மாருதி நிறுவனத்தை அவரிடம் ஒப்படைத்ததாகவும் நிஷிகாந்த் துபே குற்றம் சாட்டியுள்ளார். நவம்பர் 10-ஆம் தேதி வெளியான சோனியா காந்தியின் சுயசரிதை நூலான 'பிலாங்கிங்: எ ஜர்னி ஆஃப் லவ்'இல் இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அவர் பதில் அளிக்க வேண்டும் என்றும் துபே சவால் விடுத்துள்ளார்.
1975 நெருக்கடி நிலை மற்றும் 1984 சீக்கிய எதிர்ப்புக் கலவரம் உள்ளிட்ட குடும்ப அரசியல் வரலாற்றின் சர்ச்சைக்குரிய பகுதிகளைத் தூய்மைப்படுத்திக் காட்ட சோனியா காந்தி முயல்வதாக ஆளும் தரப்பு விமர்சித்து வரும் சூழலில், இந்தப் புதிய குற்றச்சாட்டுகள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.