இந்தியா

நேபாளத்தில் திடீர் வெள்ளம்: 320 இந்தியர்கள் மாயம்

வெள்ளத்தால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 579-ஆக உயர்ந்துள்ளது.
நேபாளத்தில் வெள்ளப்பெருக்கு
நேபாளத்தில் வெள்ளப்பெருக்கு
Published on

நேபாள-திபெத் எல்லையில் ஏற்பட்ட கடுமையான திடீர் வெள்ளப்பெருக்கை தொடர்ந்து, குறைந்தது 320 இந்தியர்கள் காணாமல் போயுள்ளனர் மற்றும் 400 பேர் சீன பகுதியில் சிக்கியுள்ளனர் என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் (MEA) தெரிவித்துள்ளது.

இந்த சூழ்நிலையை சமாளிக்க காத்மாண்டுவிற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்க இந்தியா தயாராக இருப்பதாகவும் அமைச்சகம் கூறியது.

சீன பகுதியில் சிக்கியிருந்த 153 இந்தியர்கள் பாதுகாப்பாக நேபாளத்திற்கு வந்து சேர்ந்துள்ளதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்தது.

நேபாளத்தின் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இருந்து காத்மாண்டுவை அடைந்த மறுநாளான இன்று மதியம், 21 இந்தியர்கள் டெல்லிக்கு வந்து சேர்ந்தனர் என்று வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் கூறினார்.

அதிகரிக்கும் உயிரிழப்புகள்:

தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த அந்த இந்தியர்கள், தலைநகரில் உள்ள விமான நிலையத்தில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கரால் வரவேற்கப்பட்டனர்.

நேபாள அதிகாரிகளின் சமீபத்திய தகவல்களின்படி, தேடுதல் மற்றும் மீட்பு பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், மேலும் பல உடல்கள் மீட்கப்பட்டதால், புதன்கிழமை ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 579-ஆக உயர்ந்துள்ளது.

காணாமல் போன இந்தியர்கள்:

"தொடர்பு கொள்ள முடியாத அல்லது காணாமல் போன இந்தியர்களின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்தவரை, தற்போதைய நிலவரப்படி அந்த எண்ணிக்கை 320-ஆக உள்ளது," என்று ஜெய்ஸ்வால் கூறினார்.

திரிசூலி-ஒன் நீர்மின் திட்டத்தில் பணிபுரிந்த 63 இந்தியர்களும் மீட்கப்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார். "தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலையில் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த சுமார் 100 பேரும் உள்ளனர். இவர்கள் கைலாஷ் மானசரோவர் யாத்திரைக்காக சென்றிருக்கக்கூடிய இந்திய வம்சாவளியினர், ஆனால் அவர்கள் வேறு நாடுகளின் குடியுரிமை பெற்றவர்கள்," என்று அவர் கூறினார்.

தீவிர ஆலோசனை:

400 இந்தியர்கள் சீனப் பகுதியில் சிக்கியிருந்தாலும் அவர்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக ஜெய்ஸ்வால் தெரிவித்தார்.

"அவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் தொடர்பில் உள்ளனர். எங்கள் தூதரகம் அவர்களில் பலருடன் தொடர்பில் உள்ளது. பெய்ஜிங்கில் உள்ள எங்கள் தூதரகம் இயக்கும் உதவி எண் சேவைகள் மூலமாகவும் அவர்களது குடும்பத்தினர் பலர் எங்களைத் தொடர்பு கொண்டனர்."

"சீனாவில் உள்ள உள்ளூர் அதிகாரிகளுடன் எங்கள் தூதரகம் தொடர்பில் உள்ளது; அங்குள்ளவர்களை எவ்வாறு வெளியேற்றுவது என்பது குறித்து அவர்கள் ஆலோசித்து வருகின்றனர்," என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

indians
Nepal Floods
இந்தியர்கள்
நேபாள வெள்ளம்
Calendar Epaper
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com