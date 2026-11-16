மாதவிடாய் ஒன்றும் அவமானமல்ல: மனம் திறந்து பேசிய மிஸ் யுனிவர்ஸ் இந்தியா 2026 கசியா லிஸ் மெஜோ!

மிஸ் யுனிவர்ஸ் இந்தியா 2026 பட்டத்தை வென்றுள்ள கசியா லிஸ் மெஜோ, அழகு போட்டிகளைக் கடந்து சமூகத்தில் நிலவும் மிகப்பெரிய மவுனமான மாதவிடாய் நாட்கள் குறித்து வெளிப்படையாகப் பேசி அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார். அழகுப் போட்டிகளின் மேடைகளைப் பயன்படுத்தி பெண்கள் மற்றும் உடல்நலம் சார்ந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதே தனது முதன்மைக் குறிக்கோள் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
பாரம்பரியமான அழகுப் போட்டிகள் என்றாலே வெளிப்புறத் தோற்றத்திற்கும் கவர்ச்சிக்கும் மட்டுமே முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் என்ற பொதுவான பிம்பத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று கசியா லிஸ் மெஜோ வலியுறுத்துகிறார். இன்றைய நவீன உலகத்தில், அழகுப் பட்டங்களை வெல்பவர்கள் சமூகத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் குரலாகவும், விழிப்புணர்வைப் பரப்பும் தூதர்களாகவும் செயல்பட வேண்டியது அவசியம் என்று அவர் கருதுகிறார். சர்வதேச மேடைகளில் இந்தியாவின் பிரதிநிதியாகத் திகழும் இவர், இளம் தலைமுறையினருக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக விளங்க விரும்புகிறார்.
இன்றுவரை பல சமூகங்களில் மாதவிடாய் என்பது வெளிப்படையாகப் பேச முடியாத ஒரு விஷயமாகவும், தீண்டத்தகாததாகவும் பார்க்கப்படுவது வேதனைக்குரியது என்று கசியா கவலை தெரிவித்துள்ளார். மாதவிடாய் ஒன்றும் அவமானமல்ல. இந்தத் தலைப்பைப் பற்றிய அச்சத்தையும் தயக்கத்தையும் போக்கி, ஆரோக்கியமான உரையாடல்களை நாம் தொடங்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். குறிப்பாக, பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவிகளுக்கு மாதவிடாய் சுகாதாரம் குறித்த சரியான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதே தனது சமூகப் பணியின் முக்கியப் பகுதி என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கசியா லிஸ் மெஜோவின் இந்தத் துணிச்சலான பேச்சுக்குத் திரைத்துறையினர் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. வெறும் மகுடத்திற்காக மட்டுமல்லாமல், பெண்களின் அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் உடல்நலப் பாதுகாப்புக்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுக்க போவதாக அவர் உறுதியளித்துள்ளார். இவரது இந்தச் சிந்தனைமிக்க பயணம் பல பெண்களுக்குத் தங்களது லட்சியங்களை அடையவும், சமூகத் தடைகளை உடைத்தெறியவும் மிகப்பெரிய உத்வேகமாக அமையும் என்பதில் ஐயமில்லை.