இடஒதுக்கீடு விவகாரம்: இரண்டு மத்திய அமைச்சர்களுக்கு இடையில் வெடித்த மோதல்..!

இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மத்திய அமைச்சர்கள் சிராக் பஸ்வான்- ஜித்தன் ராம் மான்ஜி இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், உள்ஒதுக்கீடு கேட்டால் மான்ஜி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று சிராக் பஸ்வான் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவையில் பீகாரைச் சேர்ந்த சிராக் பஸ்வான் மற்றும் ஜித்தன் ராம் மான்ஜி ஆகியோர் அமைச்சராக உள்ளனர். சிராக் பஸ்வான் LJP (ராம் விலாஸ்) கட்சித் தலைவர் ஆவார். ஜித்தன் ராம் மான்ஜி HAM(S) கட்சித் தலைவர் ஆவார்.
இடஒதுக்கீட்டிற்கு எதிராக டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில் எஸ்.சி. மற்றும் எஸ்.டி. இடஒதுக்கீட்டில் உள்ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று ஜித்தன் ராம் மான்ஜி வலியுறுத்தியுள்ளார். அதேவேளையில் உள்ஒதுக்கீட்டிற்கு சிராக் பஸ்வான் எதிர்ப்பாக உள்ளார். இதனால் இருவருக்கும் இடையில் மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. இது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
உள்ஒதுக்கீடு கேட்கும் ஜித்தன் ராம் மான்ஜி தனது மத்திய அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். அவரது மகன் பீகார் மாநில அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேபண்டுமு் என்று சிராக் பஸ்வான் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
பீகாரைச் சேர்ந்த இந்த இரு தலைவர்களுக்கும் இடையிலான மோதல் இந்த வாரத் தொடக்கத்தில் தொடங்கியது. அப்போது, தற்போதுள்ள இடஒதுக்கீட்டு முறைக்குள் SC மற்றும் ST பிரிவினருக்கான உள்-இடஒதுக்கீடு (sub-quota) முறைக்கு ஜித்தம் ராம் மான்ஜியின் HAM (S) கட்சி ஆதரவு தெரிவித்தது. இடஒதுக்கீட்டின் பலன்கள் மிகவும் பின்தங்கிய மற்றும் வரலாற்று ரீதியாக விளிம்பு நிலைப்படுத்தப்பட்ட சமூகங்களைச் சென்றடைவதை உறுதி செய்ய மறுபரிசீலனை அவசியம் என்று மான்ஜியின் மகனும் பீகார் அமைச்சருமான சந்தோஷ் குமார் சுமன் கூறினார்.
நாங்கள் இடஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்வது பற்றிப் பேசவில்லை. இடஒதுக்கீட்டை இன்னும் நியாயமானதாகவும், பயனுள்ளதாகவும் மாற்றுவது குறித்தும், அது உண்மையில் உரிமையற்றவர்களைச் சென்றடைவதை உறுதி செய்வது குறித்தும் தான் பேசுகிறோம், என்றார்.
பாஸ்வானின் LJP (ராம் விலாஸ்) மற்றும் HAM (S) ஆகிய இரு கட்சிகளும் பீகாரிலும் மத்தியிலும் NDA கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கின்றன. மான்ஜி, மிகவும் பின்தங்கிய தலித் பிரிவுகளில் ஒன்றான முஷாஹர் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்.
தலித் இடஒதுக்கீட்டின் பலன்கள் பஸ்வான் மற்றும் ரவிதாஸ் உள்ளிட்ட சில சமூகங்களிடமே குவிந்துள்ளதாகவும், அதே வேளையில் பல சமூகங்களுக்குப் போதுமான பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்கவில்லை என்றும் HAM கட்சி கூறியுள்ளது. தனது முஷாஹர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் கூட இதுவரை IAS அதிகாரியாகவில்லை என்பதை சுமன் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
இந்த சர்ச்சையின் பின்னணியில் 2024-ம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பு உள்ளது. அந்த ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட ஒரு முக்கிய தீர்ப்பில், SC மற்றும் ST பிரிவுகளில் உள்ள மிகவும் பின்தங்கிய சாதிகளுக்கு இடஒதுக்கீட்டு பலன்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, அந்தப் பிரிவுகளை உட்பிரிவுகளாகப் பிரிக்க (sub-classify) மாநிலங்களுக்கு உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது.
கடந்த மாதம், சமூக மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக முன்னேறிய தனிநபர்களை இடஒதுக்கீட்டுப் பலன்களிலிருந்து விலக்கக் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. SC மற்றும் ST பிரிவுகளுக்குள் உள்ள வசதி படைத்த குடும்பங்கள் இடஒதுக்கீட்டுப் பலன்களைத் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளதாக அந்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டது. 2024-ம் ஆண்டு தீர்ப்பை மேற்கோள் காட்டி, அரசியலமைப்பு அமர்வில் உள்ள ஏழு நீதிபதிகளில் நான்கு பேர் இந்த குழுக்களுக்கும் 'கிரீமி லேயர்' கொள்கையை விரிவுபடுத்த பரிந்துரைத்ததாக அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், மத்திய அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த பிரமாணப் பத்திரத்தில், கிரீமிலேயர் என்ற கருத்தை பட்டியல் சாதியினர் (SC) மற்றும் பழங்குடியினருக்கு (ST) விரிவுபடுத்த முடியாது என்று கூறியுள்ளது. இந்தக் கொள்கை இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு (OBC) மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
HAM (S) கட்சிக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக, பட்டியல் சாதியினருக்கான இட ஒதுக்கீட்டிற்குள் துணை ஒதுக்கீடுகளையும் 'கிரீமி லேயரையும்' அக்கட்சி விரும்பினால், அமைச்சர்களாக இருக்கும் மான்ஜியும் அவரது மகன் சுமனும் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று சிராக் பாஸ்வான் வலியுறுத்தினார்.
ஏன் கிரீமிலேயர் இருக்கக்கூடாது என்று கேட்பவர்கள், முதலில் இட ஒதுக்கீட்டின் பலன்களை விட்டுக்கொடுக்க வேண்டும். ஜித்தன் ராம் மான்ஜி 'கிரீமி லேயர்' கருத்தை நம்பினால், அவர் முதலில் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். அவருடைய மகனும் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்றார்.
மேலும், துணை இட ஒதுக்கீட்டை எப்போதும் எதிர்த்து வரும் பஸ்வான், பட்டியல் சாதியினருக்குள் உள்ள அனைத்து சமூகங்களும் ஒற்றுமையாக இருந்து வருகிறது. பொருளாதார அடிப்படையில் பட்டியல் சாதியினருக்கான இட ஒதுக்கீட்டை நிர்ணயிக்க அரசியலமைப்புச் சட்டம் வழிவகை செய்யவில்லை. பட்டியல் சாதியினருக்கான இட ஒதுக்கீட்டிற்குள் துணை இட ஒதுக்கீட்டையோ அல்லது ஒரு 'கிரீமிலேயரை'யோ அறிமுகப்படுத்துவது சமூக நீதியின் நோக்கத்தையே சிதைத்துவிடும்.
சமூகம் பிளவுபடும் விதத்தால், சமூக நீதிக்கான போராட்டம் அதன் அர்த்தத்தை இழந்துவிடும். தலித்துகள் தொடர்ந்து பாகுபாட்டை எதிர்கொள்வார்கள். பொருளாதார அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் ஒரு கிரீமிலேயரை அவர்கள் இன்னும் விரும்பினால், அவர் (மன்ஜி) தான் முதலில் விலக வேண்டும் என்றார்.