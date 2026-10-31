ரூ.2 கோடி முதல் ரூ.4 கோடி வரை மருத்துவக் கட்டணம்! EWS இடஒதுக்கீட்டில் என்ன நடக்கிறது?

முக்கியமான கல்வி வழிகாட்டுதல் தளம் ஒன்று வெளியிட்டுள்ள புள்ளிவிவரங்களின்படி, நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகங்களில் EWS பிரிவின் கீழ் ஒதுக்கப்பட்ட சுமார் 145 இடங்கள், பல கோடிகளை கல்விக் கட்டணமாகச் செலுத்தத் தயாராக இருந்த மாணவர்களால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் பி.ஜி. கலந்தாய்வு முடிவுகள் தற்போது நாடு முழுவதும் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பிரிவினருக்கான (EWS) இட ஒதுக்கீட்டுப் பிரிவின் கீழ் மருத்துவ இடங்களைப் பெற்ற பல தேர்வர்கள், தனியார் மற்றும் நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகங்களில் தங்களின் கல்விக் கட்டணமாக கோடிக்கணக்கில் பணம் செலுத்தியிருப்பது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. இதுகுறித்த முறைகேடு புகார்கள் கல்வி வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
சமூகத்தில் பொதுப் பிரிவில் உள்ள பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய ஏழை எளிய மாணவர்களின் கல்வி நலனைக் காப்பதற்காகவே EWS இட ஒதுக்கீட்டு முறை கொண்டுவரப்பட்டது. இந்தச் சலுகையைப் பெற மத்திய அரசு சில கடுமையான வரம்புகளை நிர்ணயித்துள்ளது. இதன்படி, விண்ணப்பதாரரின் குடும்பத்தின் மொத்த ஆண்டு வருமானம் ரூ.8 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். மேலும், குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல் விவசாய நிலமோ அல்லது நகர்ப்புறங்களில் பெரிய அளவிலான குடியிருப்பு இடங்களோ வைத்திருக்கக் கூடாது என்ற கடுமையான நிபந்தனைகள் நடைமுறையில் உள்ளன.
ஆனால், சமீபத்தில் வெளியான நீட் பி.ஜி. இட ஒதுக்கீட்டுப் பட்டியலின்படி, EWS சான்றிதழ் சமர்ப்பித்து இடங்களைப் பிடித்த பல மாணவர்கள், பின்னர் நாட்டின் முன்னணி தனியார் மற்றும் நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகங்களில் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய மேலாண்மை அல்லது சுயநிதிப் பிரிவுகளில் சேர்ந்துள்ளனர்.
முக்கியமான கல்வி வழிகாட்டுதல் தளம் ஒன்று வெளியிட்டுள்ள புள்ளிவிவரங்களின்படி, நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகங்களில் EWS பிரிவின் கீழ் ஒதுக்கப்பட்ட சுமார் 145 இடங்கள், பல கோடிகளை கல்விக் கட்டணமாகச் செலுத்தத் தயாராக இருந்த மாணவர்களால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. இதில் குறிப்பாக சில மருத்துவப் பிரிவுகளில், ஓராண்டுக்கான கட்டணம் மற்றும் ஒட்டுமொத்தக் கட்டணமாக ஒரு மாணவர் ரூ.4 கோடிக்கும் அதிகமாகச் செலுத்தியுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
மும்பை மற்றும் பெங்களூரு போன்ற முக்கிய நகரங்களில் உள்ள புகழ்பெற்ற நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழக மருத்துவக் கல்லூரிகளில் எம்.டி. (MD) மற்றும் எம்.எஸ். (MS) போன்ற மதிப்புமிக்க மருத்துவப் பட்ட மேற்படிப்பு இடங்களை EWS இட ஒதுக்கீட்டுப் பயனாளிகள் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவிட்டுப் பெற்றுள்ளனர். சில கல்லூரிகளில் ஒட்டுமொத்தக் கட்டணம் ரூ.2 கோடியைத் தாண்டியுள்ள நிலையிலும், இந்த இடங்கள் EWS பிரிவின் கீழ் நிரப்பப்பட்டிருப்பது பல்வேறு சந்தேகங்களை எழுப்பியுள்ளது.
கோடிக்கணக்கில் கல்விக்கட்டணம் செலுத்தக் கூடிய பொருளாதாரப் பின்னணி கொண்டவர்கள் எவ்வாறு EWS சான்றிதழ்களைப் பெற முடிகிறது என்பது தற்போது மிகப்பெரிய கேள்விக் குறியாக மாறியுள்ளது. வருமான வரம்புக்குள் வராத நபர்கள் போலியான ஆவணங்கள் மூலம் சான்றிதழ்களைப் பெறுகின்றனரா அல்லது வருவாய்த் துறையின் சான்றிதழ் வழங்கும் முறையில் முறைகேடுகள் உள்ளதா என்ற கோணத்தில் தீவிர விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன.
மத்திய மருத்துவக் கலந்தாய்வுக் குழு (MCC) மற்றும் தேசிய மருத்துவ ஆணையம் (NMC) ஆகியவை இணைந்து நடத்தும் கலந்தாய்வு முறைகளில் வெளிப்படைத்தன்மை கேள்விக்குள்ளாகியுள்ளது. இது போன்ற முறைகேடுகளால், உண்மையாகவே பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி, தகுதியாக இருக்கக்கூடிய ஏழை மருத்துவ மாணவர்கள் தங்களுக்குரிய வாய்ப்புகளை இழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
மருத்துவக் கல்வியில் இட ஒதுக்கீட்டு முறைகள் சரியாகச் சென்றடைவதை உறுதி செய்ய, வருமான மற்றும் சொத்துச் சான்றிதழ்களை வழங்கும் முறைகளில் கடுமையான தணிக்கை நடத்தப்பட வேண்டும். கலந்தாய்வு தரவுத்தளங்களை, சான்றிதழ் வழங்கும் அதிகாரிகளின் தரவுகளுடன் நேரடியாக இணைத்துச் சரிபார்க்கும் முறையைக் கொண்டுவருவது அவசியமாகிறது. முறைகேடுகளில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது உரிய விசாரணை நடத்தி கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே மருத்துவக் கல்வி சேர்க்கையின் மீதான பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை காப்பாற்ற முடியும்.