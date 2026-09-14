மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் பேபி ஜான் காலமானார்!

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) - சிபிஐ(எம்) அமைப்பின் மூத்த தலைவரும், அக்கட்சியின் முன்னாள் மாநிலச் செயலக உறுப்பினருமான பேபி ஜான் (வயது 74), உடல்நலக் குறைவு காரணமாகத் திருச்சூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி காலமானார்.
அவரது மறைவுக்குப் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும், தொழிலாள வர்க்க அமைப்புகளும் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
கடந்த சில மாதங்களாகவே வயது முதிர்வு மற்றும் தீவிர உடல்நலப் பாதிப்புகள் காரணமாக, திருச்சூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றில் அனுமதிக்கப்பட்டுத் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.
எனினும், நேற்று அவரது உடல்நிலை மிகவும் மோசமடைந்ததைத் தொடர்ந்து பேபி ஜான் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
கேரள மாநிலம் திருச்சூரில் உள்ள தைக்குளத்தில் 1952-ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர் பேபி ஜான். பள்ளி ஆசிரியராகத் தனது வாழ்க்கையைத் தொடங்கிய அவர், 1969-ஆம் ஆண்டிலேயே இடதுசாரி மாணவர் இயக்கங்கள் வழியாகப் பொது வாழ்க்கைக்குள் நுழைந்தார்.
பின்னர் 1971-இல் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் முழுநேர உறுப்பினராகத் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். கட்சியின் லட்சியங்களுக்காக உழைக்க வேண்டி, 1991-ஆம் ஆண்டில் தனது ஆசிரியர் பணியில் இருந்து விருப்ப ஓய்வு பெற்று முழுநேர அரசியல்வாதியாக மாறினார்.
ஜூலை 2006-இல் சிபிஐ(எம்) கட்சியின் திருச்சூர் மாவட்டச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுப் பல ஆண்டுகள் திறம்பட பணியாற்றினார்.
மேலும், இந்திய தொழிற்சங்க மையத்தின் மாவட்டச் செயலாளராகவும் பொறுப்பு வகித்து, தொழிலாளர்களின் உரிமைகளுக்காகப் பல போராட்டங்களை முன்னெடுத்தவர்.
பொதுமக்கள் மற்றும் கட்சித் தொண்டர்கள் அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக, அவரது உடல் இன்று காலை திருச்சூரில் உள்ள சிபிஐ(எம்) மாவட்டக் குழு அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்டது. அங்கு ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அவரது உடல் இன்று மாலை சாவக்காடு பொது மயானத்தில் இறுதி சடங்கு நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.