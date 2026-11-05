ராஜஸ்தானில் வெடிமருந்து கிடங்கில் பயங்கர விபத்து - 2 பேர் உயிரிழப்பு

ராஜஸ்தானில் வெடிமருந்து தயாரிக்கும் கிடங்கில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் 2 பேர் உயிரிழந்தனர்.
ராஜஸ்தானின் நாகௌர் நகரில் உள்ள பாட்லி பகுதியில் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த கிடங்கில் தீப்பற்றி பயங்கர வெடிவிபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
பயங்கரமான வெடிச்சத்தத்தை கேட்டதும், அப்பகுதி மக்கள் பீதியில் வீடுகளை விட்டு வெளியே ஓடி வந்தனர்.
சம்பவம் குறித்த தகவல் கிடைத்ததும், நாகௌர் கோட்வாலி காவல் நிலைய மற்றும் தீயணைப்புப் படையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர்.
தீ விபத்து ஏற்பட்டபோது கிடங்கிற்குள் பல தொழிலாளர்கள் இருந்திருக்கலாம் என முதற்கட்ட அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.
இருப்பினும், அந்த நேரத்தில் எத்தனை பேர் உள்ளே இருந்தனர், எத்தனை பேர் தப்பித்தனர், மேலும் யாரேனும் இன்னும் உள்ளே சிக்கியுள்ளார்களா என்பதை அதிகாரிகள் இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை.
தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயைக் கட்டுக்குள் கொண்டுவரப் போராடி வரும் நிலையில், உள்ளே யாரேனும் சிக்கியுள்ளனரா என்பதை உறுதிசெய்ய காவல்துறையினரும் மீட்புப் பணியாளர்களும் முயன்று வருகின்றனர்.
இதுவரை 2 உயிரிழப்புகள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆனால் உயிரிழந்தவர்களின் அடையாளங்கள் மற்றும் காயமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை குறித்த அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் இன்னும் வரவில்லை.
விபத்து ஏற்பட்ட அந்தக் கிடங்கில் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
அங்கு பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டைப் பயன்படுத்தி பட்டாசு வெடிமருந்து தயாரிக்கப்பட்டு வந்ததாக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.
மீட்புப் பணிகள் தொடரும் நிலையில், காவல்துறை விசாரணையை தொடங்கியது.