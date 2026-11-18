மகாராஷ்டிராவில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளுக்கான காலக்கெடுவை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நீட்டித்துள்ளது. வாக்காளர் சரிபார்ப்பு மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய விண்ணப்பங்களைப் பரிசீலிக்கும் நடைமுறைகளில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதை அடுத்து, இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும் நாள் டிசம்பர் 22-ஆம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
தேர்தல் ஆணையத்தின் திருத்தப்பட்ட புதிய அட்டவணைப்படி, கணக்கெடுப்புப் படிவங்களை உருவாக்கும் மற்றும் அச்சிடும் பணிகள் நவம்பர் 18-க்குள் முடிக்கப்பட உள்ளன. அதைத் தொடர்ந்து, அப்படிவங்களை வீடு வாரியாக விநியோகிக்கும் மற்றும் சேகரிக்கும் பணிகள் நவம்பர் 18 முதல் நவம்பர் 30 வரை நடைபெறும். மேலும், காணாமல் போனவர்கள், முகவரி மாறியவர்கள், இறந்தவர்கள் மற்றும் இரட்டைப் பதிவுகள் உள்ள வாக்காளர்கள் தொடர்பான படிவங்களைப் பரிசீலிக்கும் பணி டிசம்பர் 10-க்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும்.
இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியாவதற்கு முன்பு, பொதுமக்கள் தாக்கல் செய்யும் கோரிக்கைகள் மற்றும் ஆட்சேபனைகள் மீது தீர்வு காண்பதற்கான இறுதி நாளாக டிசம்பர் 15 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மகாராஷ்டிராவில் கடந்த ஆகஸ்ட் 31 முதல் தொடங்கிய இந்த ஆட்சேபனை மற்றும் கோரிக்கைகள் சமர்ப்பிக்கும் நடைமுறை, தற்போதைய காலநீட்டிப்பு மூலம் தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கும் வாக்காளர்களுக்கும் கூடுதல் அவகாசத்தை வழங்கியுள்ளது.
இந்தக் காலநீட்டிப்பு உத்தரவை தேர்தல் ஆணையத்தின் சார்பாக செயலர் சந்தீப் குமார், மகாராஷ்டிரா மற்றும் டெல்லி உட்பட மொத்தம் ஏழு மாநிலங்களின் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பியுள்ளார். இந்தத் திருத்தப்பட்ட கால அட்டவணை குறித்த தகவல்களை அனைத்து மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கும் கொண்டு சேர்ப்பதுடன், அரசியல் கட்சிகளுக்கும் எழுத்துப்பூர்வமாகத் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.