இந்தியா

மகாராஷ்டிராவில் சோகம்: துர்கா தேவி சிலையை ஏற்றி வந்த வேன் மீது லாரி மோதி விபத்து - 7 பேர் பலி, 21 பேர் படுகாயம்!

படுகாயமடைந்த மற்ற 21 பேருக்கும் தற்போது தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
Road Accident
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மகாராஷ்டிர மாநிலம் அமராவதி மாவட்டத்தில் உள்ள சம்ருத்தி விரைவுச்சாலையில் நேற்று இரவு லாரியும் டெம்போ வேனும் மோதிக்கொண்ட பயங்கர விபத்தில், தசரா பண்டிகைக்காகத் துர்கா தேவி சிலையை ஏற்றி வந்த 7 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

மேலும், இந்த விபத்தில் 21 பேர் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

சிலை வாங்கிக்கு நேர்ந்த சோகம்

மகாராஷ்டிராவின் வார்தா பகுதியைச் சேர்ந்த கிராம மக்கள், தங்களது ஊரில் வரவிருக்கும் தசரா பண்டிகைக்காகத் துர்கா தேவி சிலையை முறைப்படி பிரதிஷ்டை செய்யத் திட்டமிட்டிருந்தனர்.

இதற்காகச் சிலையைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக ஷேகான் பகுதிக்கு டெம்போ வேன் ஒன்றில் நேற்று முன்தினம் இரவு புறப்பட்டுச் சென்றுள்ளனர். அங்கு சிலையைப் பெற்றுக்கொண்டு, மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் தங்களது சொந்த ஊருக்கு வேனில் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர்.

கட்டுப்பாட்டை இழந்து மோதிய 16 சக்கர லாரி

அவர்கள் நேற்று அதிகாலை 12.45 மணியளவில் அமராவதி மாவட்டம் தமன்காவ் ரெயில் நிலையம் அருகே உள்ள சம்ருத்தி விரைவுச்சாலையின் 'சேனல் 97' பகுதியில் வந்து கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது, அதே பாதையில் வேனுக்குப் பின்னால் அதிவேகமாக வந்த 16 சக்கரங்கள் கொண்ட ராட்சத சரக்கு லாரி ஒன்று, எதிர்பாராதவிதமாக ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்தது. கண் இமைக்கும் நேரத்தில் முன்னால் சென்ற டெம்போ வேன் மீது அந்த லாரி மிகக் கொடூரமாக மோதி விபத்தை ஏற்படுத்தியது.

சம்பவ இடத்திலேயே 5 பேர் பலி; துர்கா சிலையும் உடைந்தது

இந்த கோர விபத்தின் தாக்கத்தால் வேன் முற்றிலும் நசுங்கியது. அதில் பயணம் செய்தவர்களில் 5 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே இடிபாடுகளில் சிக்கித் துடிதுடித்து பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

மேலும், பிரதிஷ்டைக்காகப் பக்திப் பரவசத்துடன் கொண்டு வரப்பட்ட துர்கா தேவி சிலையும் விபத்தில் உடைந்து முற்றிலும் சேதமடைந்தது. இது அங்கிருந்த கிராம மக்கள் மத்தியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.

பலி எண்ணிக்கை 7 ஆக உயர்வு

விபத்து குறித்துத் தகவல் அறிந்ததும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார் மற்றும் மீட்புக் குழுவினர், இடிபாடுகளில் சிக்கியவர்களை மீட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அவசரமாக அனுப்பி வைத்தனர்.

அங்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தவர்களில் மேலும் 2 பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர். இதனால் இந்த விபத்தில் பலியானோரின் மொத்த எண்ணிக்கை 7 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

படுகாயமடைந்த மற்ற 21 பேருக்கும் தற்போது மருத்துவமனையில் தொடர்ந்து தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. விபத்து குறித்து போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து லாரி ஓட்டுநரிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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