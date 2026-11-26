தனது தொலைபேசி ஒட்டு கேட்கப்படுவதாகவும், தான் தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் இருப்பதாகவும் கேரள முதல்வர் வி.டி. சதீசன் தெரிவித்தார். இதன்காரணமாக, தன்னை கண்காணிப்பவர்களை திசைதிருப்பும் நோக்கில், தான் சில சமயங்களில் தவறான தகவல்களை கூறுவதாக அவர் கூறினார்.
அரசியலமைப்பு தின நிகழ்வு ஒன்றில் பேசியபோது அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். தற்போதைய காலகட்டத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) ஆதிக்கம் செலுத்துவதால், மக்கள் தாங்களாகவே சிந்திப்பதற்கான வாய்ப்பை இழந்து வருகின்றனர் என்றும் அவர் கூறினார்.
தனது உரையில், தான் கல்லூரி மாணவராக இருந்தபோது ஜார்ஜ் ஆர்வெல் எழுதிய '1984' என்ற நாவலை படித்ததாக குறிப்பிட்டார். அரசு குடிமக்களை தொடர்ந்து கண்காணிப்பது குறித்த கற்பனை நாவலான அது, பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.
"அந்த புத்தகத்தை படித்த பிறகு, ஒரு மாதம் முழுவதும் நான் மிகுந்த பதற்றத்துடனும் பாதுகாப்பற்ற உணர்வுடனும் இருந்தேன். ஏனெனில், குடிமக்கள் எங்கு சென்றாலும், எப்போதும் அரசின் கண்காணிப்பில் இருப்பார்கள் என்பதை அந்த புத்தகம் விவரித்திருந்தது.
ஆனால் இப்போது, நான் தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் இருக்கிறேன் என்பது எனக்கு தெரியும் என்பதால், எனக்கு எந்த பதற்றமும் இல்லை. மறைப்பதற்கு என்று எதுவுமில்லை. எனது தொலைபேசியும் ஒட்டு கேட்கப்படுகிறது என்பது எனக்கு தெரியும். எனவே, அதை கண்காணிப்பவர்களை திசைதிருப்ப நான் சில சமயங்களில் தவறான தகவல்களை கூறுகிறேன். அனைவரும் கண்காணிப்புக்குள்ளேயே இருக்கிறார்கள்," என்று அவர் கூறினார்.
இருப்பினும், இந்த ஒட்டுக் கேட்பின் பின்னணியில் யார் இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து அவர் தெளிவுபடுத்தவில்லை. 'ஃப்ரீடம் டு திங்க்' என்ற புதிய புத்தகத்தை குறிப்பிட்ட அவர், தற்போதைய சூழலில் மக்கள் தாங்களாகவே முடிவுகளை எடுக்கும் சுதந்திரம் மறுக்கப்படுவதாக கூறினார்.
செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) ஆதிக்கம் செலுத்தும் இந்த காலத்தில், ஒரு தனிநபரின் முடிவுகள் அவர்களால் எடுக்கப்படுவதில்லை, மாறாக வேறொரு தரப்பால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன என்று அவர் கூறினார்.