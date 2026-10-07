ராகுல் காந்தி மீதான FIR ஜனநாயக கருத்து வேறுபாட்டின் மீதான தாக்குதல் - கேரளம் முதல்வர் அதிரடி

தலைமை தேர்தல் ஆணையர் பதவி விலகக் கோரி இந்தியா கூட்டணி சார்பில் டெல்லியில் நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி கைது செய்யப்பட்டார். ராகுல் காந்தி கைது செய்யப்பட்டதற்கு நாடு முழுக்க கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. இந்த நிலையில், ராகுல் காந்தி கைதை கண்டித்து கேரள முதலமைச்சர் சதீசன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
'இந்தியா' (INDIA) கூட்டணி நடத்திய போராட்டத்தில் பங்கேற்ற கேரள முதல்வர் வி.டி. சதீசன், தேர்தல் நேர்மைத்தன்மை குறித்து கேள்வி எழுப்பியதற்காக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி மீது பதிவு செய்யப்படும் ஒவ்வொரு முதல் தகவல் அறிக்கையும் (FIR) ஜனநாயக ரீதியான கருத்து வேறுபாட்டின் மீதான "தாக்குதல்" என்று கூறினார்.
கேரள இல்லத்தில் இருந்து டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தர் போராட்ட களம் வரை நடந்து சென்ற சதீசன், தனது 'எக்ஸ்' தள பதிவில், "நாட்டின் தலைவரான ஸ்ரீ ராகுல் காந்தி மற்றும் 'இந்தியா' கூட்டணி எம்.பி.க்களுடன் துணை நிற்க ஜந்தர் மந்தரை வந்தடைந்தேன்.
வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள முறைகேடுகளுக்கு எதிராகவும், சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமான தேர்தலுக்காகவும் போராட்டம் தொடர்கிறது. ஜனநாயகம் மௌனமாக்கப்படாது" என்று குறிப்பிட்டார்.
பின்னர், ராகுல் காந்தியை காவல்துறை காவலில் எடுத்த பிறகு, எதிர்க்கட்சி தலைவரிடம் அதிகாரிகள் "கொடூரமாகவும் வன்முறையுடனும்" நடந்துகொண்டதாக முதல்வர் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.
ஜந்தர் மந்தர் என்பது போராட்டங்களை நடத்துவதற்கான இடம், ஆனால் நாட்டின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஒரு அமைதியான போராட்டத்தை நடத்த அனுமதிக்கப்படவில்லை என்றும் அவர் கூறினார்.
"ஜந்தர் மந்தருக்கு செல்லும் வழியில், டெல்லி காவல்துறையினரால் அவர் தடுக்கப்பட்டார், மறிக்கப்பட்டார் மற்றும் கொடூரமான முறையில் கையாளப்பட்டார்," என்று சதீசன் குற்றம் சாட்டினார்.
கோடிக்கணக்கான வாக்காளர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டதால், நாட்டில் சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமான தேர்தல் செயல்முறை "தடம் புரண்டுள்ளது" என்று அவர் கூறினார். தேர்தல் ஆணையத்திற்கும் மத்திய அரசுக்கும் இடையே சதி இருப்பதாகவும், அதனால்தான் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் இன்னும் பாதுகாக்கப்படுவதாக அவர் மேலும் குற்றம் சாட்டினார்.