சபரிமலை யாத்திரை காலத்தை முன்னிட்டு ரூ.13.88 கோடி மதிப்பில் சாலைப்பணிகள்- கேரள பாதுகாப்பு ஆணையம் ஒப்புதல்

சாலைப் பாதுகாப்பு நிதியத்தில் இருந்து ரூ.13.19 கோடியும், பத்தனம்திட்டா மாவட்ட சாலைப் பாதுகாப்பு மன்றத்தால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திட்டங்களுக்காக ரூ.69.79 லட்சமும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலுக்கு மண்டல பூஜை மற்றும் மகரவிளக்கு பூஜை காலம் மட்டுமின்றி மாதாந்திர பூஜை காலத்திலும் பக்தர்கள் அதிக அளவில் வந்து செல்கின்றனர். அவர்களுக்கு பல்வேறு வசதிகளை தேவஸ்தானம் மற்றும் கேரள அரசு செய்து வருகிறது.
அதன்படி வரும் யாத்திரை காலத்தை முன்னிட்டு, ரூ.13.88 கோடி மதிப்பிலான சிறப்பு சாலை பாதுகாப்புத் திட்டங்களுக்கு கேரள சாலைப் பாதுகாப்பு ஆணையம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதனை போக்குவரத்துத் துறை மந்திரி சி.பி. ஜான் உறுதிபடுத்தி உள்ளார். யாத்ரீகர்கள் மற்றும் பொது மக்களின் பாதுகாப்பான, தடையற்ற பயணத்தை உறுதி செய்வதே இதன் நோக்கம் என்று தெரிவித்த அவர், பொதுப்பணித் திணைக்களம் இத்திட்டங்களைச் செயல்படுத்தும் என்றும் கூறினார்.
60 பணிகளுக்காக சாலைப் பாதுகாப்பு நிதியத்தில் இருந்து ரூ.13.19 கோடியும், பத்தனம்திட்டா மாவட்ட சாலைப் பாதுகாப்பு மன்றத்தால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திட்டங்களுக்காக ரூ.69.79 லட்சமும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. விபத்து அபாயத்தைக் குறைப்பதற்காக, கூர்மையான வளைவுகளிலும், ஆழமான சரிவுகளை ஒட்டியுள்ள சாலைப் பகுதிகளிலும் டபிள்யூ. வடிவ உலோகத் தடுப்புகள் நிறுவப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.
முக்கிய சந்திப்புகளில் சூரிய சக்தி சமிக்ஞை அமைப்புகளும் ஒளிரும் விளக்குகளும் பொருத்தப்படும். இடுக்கி, கொல்லம், கோட்டயம், மூவாட்டுபுழா மற்றும் பத்தனம்திட்டா ஆகிய 5 பொதுப்பணித்துறை பிரிவுகள் மற்றும் பொன்குன்னம் மற்றும் கொட்டாரக்கரா கேரள மாநில போக்குவரத்து திட்டம் பிரிவுகளின் கீழ் சபரிமலை யாத்திரை வழித்தடங்களில் இந்த நடவடிக்கைகள் செயல்படுத்தப்படும். புனித யாத்திரை காலத்திற்கு முன்பாக அவசர பணிகளை முடிப்பது, பிற மாநிலங்களில் இருந்து வருபவர்கள் உட்பட லட்சக்கணக்கான யாத்ரீகர்களின் பாதுகாப்பான பயணத்தை உறுதி செய்ய பணிகள் உதவும் என்று மந்திரி ஜான் கூறினார்.