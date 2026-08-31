கர்நாடகாவில் சைபர் மோசடியில் ரூ.558 கோடியை இழந்த மக்கள் - வெறும் ரூ.1.9 கோடி மட்டுமே மீட்பு!

கர்நாடக மாநிலத்தில் நடப்பு 2026-ஆம் ஆண்டில் ஜனவரி முதல் ஜூலை வரையிலான ஏழு மாதங்களில் மட்டும் பொதுமக்கள் சைபர் குற்றவாளிகளிடம் 558 கோடி ரூபாயை பறிகொடுத்துள்ளனர்.
ஆனால், இதில் அதிர்ச்சியூட்டும் விதமாக வெறும் 1.9 கோடி ரூபாய் மட்டுமே பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குத் திரும்பக் கிடைத்துள்ளதாக அம்மாநில உள்துறை அமைச்சகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
ஜனவரி முதல் ஜூலை வரையிலான காலகட்டத்தில் சைபர் குற்றங்களால் இழந்த மொத்த தொகை ரூ.558 கோடி ஆகும்.
இதில் மோசடி நடந்த கணக்குகளில் இருந்து போலீசாரால் முடக்கப்பட்ட தொகை ரூ. 35.9 கோடி என்றாலும், பாதிக்கப்பட்ட மக்களிடம் இதுவரை வெறும் ரூ.1.9 கோடி மட்டுமே ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் மீட்பு விகிதம் என்பது முடக்கப்பட்ட தொகையில் வெறும் 5% ஆகவும், இழந்த மொத்த தொகையில் மிகக் குறைந்த அளவாக வெறும் 0.4% ஆகவும் மட்டுமே உள்ளதால் மீட்புப் பணியில் பெரும் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆண்டில் பதிவான வழக்குகளின் அடிப்படையில் மக்கள் ஒரு வழக்கிற்கு சராசரியாக ரூ.11.8 லட்சம் வரை தங்களது பணத்தை இழந்துள்ளனர்.
சைபர் குற்றங்கள் பெருமளவில் அதிகரித்து வரும் போதிலும், அதனைக் கையாள்வதில் காவல் துறையில் நிலவும் கடுமையான ஆள் பற்றாக்குறை காரணமாக மாநிலம் முழுவதும் சைபர் கிரைம் பிரிவில் 320 பணியிடங்கள் காலியாக உள்ள சூழலில், குறிப்பாக பெங்களூரு போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் உள்ள முதன்மை சைபர் கிரைம் காவல் நிலையத்திலேயே 200 பணியிடங்கள் இன்னும் நிரப்பப்படாமல் உள்ளதே பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்குப் பணம் திரும்பக் கிடைப்பதில் ஏற்படும் தாமதத்திற்கு முக்கியக் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளை விட இந்த ஆண்டு வழக்குகளின் எண்ணிக்கை பாதியாகக் குறைந்திருந்தாலும் மக்கள் இழக்கும் சராசரித் தொகை அதிகமாகவே உள்ளது.
2024-இல் 17,890 வழக்குகளில் ரூ.1,841 கோடி இழக்கப்பட்டு ரூ.183.6 கோடியும், 2025-இல் 10,703 வழக்குகளில் ரூ.1,756.6 கோடி இழக்கப்பட்டு ரூ.76.7 கோடியும் மீட்கப்பட்ட சூழலில், 2026-ஆம் ஆண்டில் இதுவரை ரூ.558 கோடி இழக்கப்பட்டு வெறும் ரூ.1.9 கோடி மட்டுமே மீட்கப்பட்டுள்ளதால், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் ஒட்டுமொத்தமாக கர்நாடக மக்கள் ரூ.3,932 கோடியை சைபர் மோசடியில் இழந்துள்ளதும் அதில் இதுவரை வெறும் ரூ.262 கோடி மட்டுமே மீட்கப்பட்டுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த விவகாரம் குறித்து கர்நாடக உள்துறை அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கே சட்டமன்றத்தில் பேசுகையில், சைபர் குற்ற வழக்குகளை விரைந்து முடிக்க அரசு புதிய திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருவதாகக் கூறியதுடன், சைபர் பிரிவு, வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு முகமைகளுக்கு இடையே உள்ள ஒருங்கிணைப்பு பலப்படுத்தப்பட்டு விசாரணைக்குத் தேவையான ஆவணங்கள் தாமதமின்றிப் பெறப்படும் என்றும், சட்ட நடைமுறைகளை எளிதாக்கி முடக்கப்பட்ட பணத்தை நீதிமன்ற அனுமதியுடன் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு விரைவில் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை மறுஆய்வு செய்து அவற்றை முன்னுரிமை அடிப்படையில் முடிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்தார்.