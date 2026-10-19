கர்நாடக முன்னாள் துணை முதல்வர் ஈஸ்வரப்பாவுக்கு மிரட்டல் அழைப்புகள்; காவல்துறையிடம் புகார் அளித்தார்

கர்நாடகாவின் முன்னாள் துணை முதல்வர் கே.எஸ். ஈஸ்வரப்பா, தனக்கு மிரட்டல் அழைப்புகள் வந்ததாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இது குறித்து விசாரணை நடத்த கோரி அவர் காவல்துறையை அணுகியுள்ளார்.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், பா.ஜ.க.வில் இருந்து நீக்கப்பட்ட ஈஸ்வரப்பா, அக்டோபர் 17 அன்று இரவு 8.49 மணிக்கும், 10.49 மணிக்கும் என இருமுறை தனக்கு அழைப்புகள் வந்ததாக தெரிவித்தார்.
இது தொடர்பாக புகார் பெறப்பட்டுள்ளதாகவும், அதன் பேரில் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
தன்னை அழைத்த இருவரின் பேச்சும் மிரட்டும் தொனியில் இருந்ததாக கூறிய ஈஸ்வரப்பா, இந்த விவகாரத்தை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளதாகவும், அழைப்பு விடுத்த நபர்களை கண்டறிந்து தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் அதிகாரிகளிடம் வலியுறுத்தியுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
"நான் குறிப்பாக பாதுகாப்பு கோரவில்லை. அது குறித்து அரசாங்கமே முடிவெடுக்க வேண்டும். இருப்பினும், இந்த விவகாரத்தில் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும்; சம்பந்தப்பட்ட இரு நபர்களை கண்டறிந்து அவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்" என்று அவர் கூறினார்.
கடந்த காலங்களிலும் இது போன்ற மிரட்டல் அழைப்புகள் தனக்கு வந்திருந்ததாகவும், அப்போதெல்லாம் தான் காவல்துறையிடம் புகார் அளித்திருந்ததாகவும் ஈஸ்வரப்பா குறிப்பிட்டார்.
இந்த விவகாரம் குறித்து உடனடியாக விசாரணை நடத்தப்படும் என்று காவல்துறை தன்னிடம் உறுதியளித்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.