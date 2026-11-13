சமூக வலைதளத்தில் அவதூறு பதிவு: கங்கனா ரனாவத் மீது வழக்குப் பதிவு

காந்தி குடும்பத்தை விமர்சித்து சமூக ஊடகங்களில் பதிவிட்ட பதிவுகள் தொடர்பாக, பா.ஜ.க. எம்.பி.யும் நடிகையுமான கங்கனா ரனாவத் மீது இமாச்சல பிரதேசத்தில் காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சிம்லாவை சேர்ந்த அதுல் சர்மா என்பவர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. அந்த புகாரில், முன்னாள் பிரதமர்களான இந்திரா காந்தி, ராஜீவ் காந்தி மற்றும் இந்திரா காந்தியின் மற்றொரு மகனான சஞ்சய் காந்தி ஆகியோரின் மரணங்கள் குறித்து அவரது பதிவுகளில் தூண்டிவிடும் வகையிலான கருத்துக்கள் இடம்பெற்று இருந்ததாக அவர் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.
முதல் தகவல் அறிக்கையில், பாரதிய நியாய சம்ஹிதாவின் (பிஎன்எஸ்) 196 (பகைமையை வளர்த்தல்), 353 (பொது அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவிக்கும் அறிக்கைகள்) மற்றும் 356 (அவதூறு) ஆகிய பிரிவுகளை காவல்துறை பயன்படுத்தியுள்ளது.
சிம்லா காவல் கண்காணிப்பாளர் கௌரவ் சிங், நேற்று (வெள்ளிக்கிழமை) முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டதை உறுதிசெய்ததுடன், மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்தார். புகார்தாரரின் கூற்றுப்படி, ரனாவத் சர்ச்சைக்குரிய பதிவுகளை செவ்வாய்க்கிழமை (நவ. 10) அன்று தனது சரிபார்க்கப்பட்ட சமூக ஊடக கணக்கிலிருந்து வெளியிட்டிருந்தார்.
அந்த பதிவுகள், ஆத்திரமூட்டும் மறைமுக குற்றச்சாட்டுகள் மூலம் இந்திரா காந்தி, சஞ்சய் காந்தி மற்றும் ராஜீவ் காந்தி ஆகியோரின் மரணங்களை சுற்றியுள்ள சூழ்நிலைகள் மீது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்த முயன்றதாக ஷர்மா குற்றம் சாட்டினார். அவர், அந்த பதிவுகள் மீது உடனடியாக முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பதிவு செய்யவும், காலவரையறைக்குள் இணையவழி தடயவியல் விசாரணை நடத்தவும் கோரி, காவல்துறை தலைமை இயக்குநருக்கு (DGP) மின்னஞ்சல் மூலம் அணுகியிருந்தார்.
ரனாவத்தின் சமூக வலைதள பதிவுகளில் ஒன்றில், காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி ஒரு "மர்மமான வெளிநாட்டு பிரஜை" என்று குறிப்பிடப்பட்டு இருந்ததுடன், அவர் அரசாங்கத்தின் தலைவராக ஆவதற்கு வழிவகுக்கும் வகையில் அவரது உறவினர்கள் ஒருவர் பின் ஒருவராக கொல்லப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டிருந்தது. அந்தப் பதிவு, "எவ்வளவு வசதியாக இருக்கிறது" என்ற குறிப்புடன் முடிவடைந்ததாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
சஞ்சய் காந்தியின் மரணத்திற்குப் பிறகு, அவரது மனைவி மேனகா காந்தி குடும்ப இல்லத்தில் இருந்து 'வெளியேற்றப்பட்டார்' என்ற ரனாவத்தின் கூற்றையும் அந்த புகார் குறிப்பிட்டிருந்தது. அந்த பதிவுகள் அரசியல் விமர்சனத்தையும் தாண்டி, தூண்டிவிடும் கருத்துக்களை பரப்புவதற்கான ஒரு திட்டமிட்ட முயற்சிக்கு சமம் என்று ஷர்மா குற்றம் சாட்டினார்.
அந்த உள்ளடக்கம் பொதுமக்களிடையே விரோதத்தைத் தூண்டி, பொது அமைதியைக் குலைத்து, வெவ்வேறு குழுக்களிடையே பகைமையை வளர்க்கக்கூடும் என்றும் அவர் கூறினார். அந்த பதிவுகள், மத நல்லிணக்கத்தையும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டையும் சீர்குலைக்கும் திறன் கொண்ட தவறான தகவல்களை பரப்பியதாக புகார்தாரர் மேலும் குற்றம் சாட்டினார். குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து காவல்துறை விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளது.