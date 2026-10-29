ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியா பல்கலைக்கழகத்தில் தீவிரமடையும் மாணவர்கள் போராட்டம்: ஆன்லைன் வகுப்புகள் நீட்டிப்பு!

டெல்லியில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியா பல்கலைக்கழகத்தில், மாணவர் பேரவை தேர்தலை நடத்தக் கோரி மாணவர்கள் நடத்தி வரும் போராட்டம் கடந்த சில வாரங்களாகத் தீவிரமடைந்துள்ளது.
இந்தத் தொடர் போராட்டங்கள் மற்றும் பதற்றமான சூழல் காரணமாக, பல்கலைக்கழகத்தில் நவம்பர் 24 ஆம் தேதி வரை ஆன்லைன் மூலமாகவே வகுப்புகள் மற்றும் தேர்வுகள் தொடரும் என்று நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
ஜாமியா பல்கலைக்கழகத்தில் கடந்த 2006 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு மாணவர் பேரவை தேர்தல்கள் நடத்தப்படவில்லை. எனவே, மீண்டும் ஜனநாயக முறையில் தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என்பதே மாணவர்களின் முதன்மைக் கோரிக்கை ஆகும்.
அக்டோபர் 11 முதல் உண்ணாவிடிப் போராட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வடிவங்களில் போராடி வரும் மாணவர்களில், கைது செய்து காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளவர்களை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும்.
மாணவர்களின் நியாயமான போராட்டங்களை ஒடுக்க நினைக்கும் பல்கலைக்கழக பிராக்டர் உடனடியாகப் பதவி விலக வேண்டும் என்றும் மாணவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
கடந்த அக்டோபர் 26 அன்று பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் மஜ்கர் ஆசிப் தலைமையிலான நிர்வாகக் குழுவிற்கும் மாணவர்களுக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது.
அதில், டிசம்பர் 20 ஆம் தேதிக்குள் தேர்தல் நடத்துவதற்கான வரைவுக் குழு அமைக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. எனினும், இதனை ஏற்க மறுத்த மாணவர்கள், தேர்தல் நடத்துவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அரசாணையை உடனடியாக வெளியிட வேண்டும் என்று கூறி தங்களின் போராட்டத்தைத் தொடர்ந்து வருகின்றனர்.
பல்கலைக்கழகத்தின் 7, 8 மற்றும் 13 ஆகிய முக்கிய நுழைவாயில்களில் டெல்லி காவல்துறையினரும் மத்தியப் பாதுகாப்புப் படையினரும் பெருமளவில் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பல்கலைக்கழகத்தைச் சுற்றிலும் தடை உத்தரவுகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், போராட்டப் பந்தலில் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு உணவு, தண்ணீர், உடைகள் மற்றும் மருத்துவப் பொருட்கள் கிடைப்பதில் கடும் தட்டுப்பாடு நிலவுவதாகப் போராட்டக் குழுவினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
பல்கலைக்கழகம் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பாததால், ஆன்லைன் வகுப்புகள் நவம்பர் 24 வரையும், இயற்பியல் ரீதியான நேரடி வகுப்புகள் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 12 ஆம் தேதிக்குப் பிறகே தொடங்கும் என்றும் நிர்வாகம் கூறியுள்ளது.
இந்தத் திடீர் ஆன்லைன் மாற்றத்தால், குறிப்பாக 'உணவு உற்பத்தி' போன்ற செய்முறைப் பயிற்சிகள் அதிகம் கொண்ட பாடப்பிரிவுகளைப் படிக்கும் முதலாமாண்டு மாணவர்கள் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளனர்.
ஆன்லைன் மூலம் சமையல் கலை போன்ற செய்முறைப் பயிற்சிகளைக் கற்க முடியாது என்பதால் தங்களின் கல்வி நேரம் வீணடிக்கப்படுவதாக மாணவர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
அலிகார் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம் போன்ற நாட்டின் பிற முன்னணி மத்தியப் பல்கலைக்கழகங்களில் மாணவர் பேரவைகள் செயல்படும் போது, ஜாமியாவில் மட்டும் ஏன் தடை விதிக்கப்பட வேண்டும் என்று மாணவர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.
சமீபத்தில் அலிகார் பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்களின் போராட்டத்திற்குப் பிறகு தேர்தல் நடத்த ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதைச் சுட்டிக்காட்டி தங்களின் உரிமைகளைப் பெறும் வரை போராட்டத்தைக் கைவிடப் போவதில்லை என்று மாணவர்கள் உறுதியாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.