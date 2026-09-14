பிரிக்ஸ் உச்சிமாநாட்டின் வெற்றியை ஒட்டுமொத்த உலகமும் கண்டது: அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பெருமிதம்

மிகவும் பிரிவினைவாத சூழல் நிலவும் உலகில் பிரிக்ஸ் உச்சிமாநாடு நடைபெற்றது என்றும், அந்த சூழலிலும் தாங்கள் ஒருமித்த கருத்தை உருவாக்க முடிந்தது என்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் தெரிவித்தார். இந்தியாவின் தலைமையின் கீழ் நடைபெற்ற இந்த மாபெரும் நிகழ்வு வெற்றிகரமாக அமைந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர், "பிரிக்ஸ் உச்சிமாநாடு எதிரெதிர் கருத்துக்கள் நிறைந்த உலகில் நடைபெற்றது; அங்கு இரண்டு முக்கிய மோதல்கள், பெரிய பிளவுகள் மற்றும் மிகவும் வலுவான கருத்துகள் மற்றும் நலன்கள் இருந்தன. இந்த துருவமயமாக்கலுக்கு மத்தியிலும், நாங்கள் ஒருமித்த கருத்தை உருவாக்கினோம்.
உற்றுநோக்கினால், அன்றைய தினத்தின் மிகக் கடினமான விவகாரம் மேற்கு ஆசிய மோதலாக இருந்தது. ஆனால், அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அறிக்கையை எங்களால் வெளியிட முடிந்தது," என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அமைதி, பாதுகாப்பு, ஸ்திரத்தன்மை, நீண்டகால புரிதல், உலகளாவிய வர்த்தகம் மற்றும் விநியோகச் சங்கிலிகளின் சீரான இயக்கம், எரிசக்தி விநியோகம், அத்துடன் பொதுமக்களுக்கான உள்கட்டமைப்பை பாதுகாத்தல் ஆகியவற்றை வலியுறுத்தும் அறிக்கை அது.
வேறு சூழல்களில் ஒருவேளை சந்தித்திருக்காத தலைவர்கள் இந்த உச்சிமாநாட்டின் போது சந்தித்தனர். இது முக்கியமான விவகாரங்கள் குறித்த உலகளாவிய கலந்துரையாடலுக்கு பெரும் பங்களிப்பை அளித்தது. பிரிக்ஸ் (BRICS) இந்தியா உச்சிமாநாட்டின் வெற்றியை ஒட்டுமொத்த தேசமும், ஏன் உலகமே கூட கண்டது," என்றும் அவர் கூறினார்.
இந்த உச்சிமாநாட்டிற்கெனத் தனிப்பட்ட நிகழ்ச்சி நிரல் இருந்தது; அது 'குளோபல் சவுத்' (Global South - வளரும் நாடுகள்) பகுதிக்கான பொருளாதாரம், மேம்பாடு மற்றும் தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தியது என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.
"'குளோபல் சவுத்' நாடுகளுக்காக குரல் கொடுப்பது – அதுவே இதில் இருந்து வெளிப்பட்ட மிக வலுவான செய்தியாக இருந்தது. இதில் இரண்டு கருப்பொருள்கள் மற்றும் இரண்டு அமர்வுகள் இருந்தன... முதல் அமர்வு சீர்திருத்தம் குறித்தும், இரண்டாவது அமர்வு மீள்திறன் குறித்தும் அமைந்திருந்தன. இவை நாடுகளை ஒன்றிணைக்கும் கருப்பொருள்களாக இருந்தன. ஒருமித்த கருத்து உருவானதற்கான காரணங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்," என்று ஜெய்சங்கர் கூறினார்.